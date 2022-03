Freilaufende Kuh verursacht Sachschaden in Höhe von 2000 Euro

Kuh "Hilde" ist beim Zurücktreiben von der Weide in den Stall ausgebrochen. Sie trampelte durch die Wallersteiner Vorgärten und verursachte hohen Schaden.

Der Polizei zufolge trampelte eine freilaufende Kuh am Freitag-Nachmittag gegen 15.30 Uhr durch die Vorgärten von Wallerstein und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Kuh "Hilde" ist beim Zurücktreiben von der Weide in den Stall ausgebrochen. Nur durch die Unterstützung eines herbeigeholten Bullen, welcher als Lockvogel diente, konnte die Kuh nach einer Stunde wieder eingefangen werden. (AZ)