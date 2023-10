Mehrere Gartenhäuser in Wallerstein aufgebrochen

Erneut kommt es zu Einbrüchen in Gartenhäuser. In Wallerstein entsteht Sachschaden, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Eine unbekannte Person ist zwischen Samstag, 30. September, und Sonntag, 8. Oktober, in zwei Gartenhäuser in Wallerstein eingebrochen. Die Person hebelte nach Polizeiangaben ein Gartenhaus und einen Geräteschuppen der Schrebergartenanlage hinter der Bahnlinie auf sowie einen weiteren Geräteschuppen eines Gartens beim Jüdischen Friedhof.

Der Täter oder die Täterin entwendete offensichtlich in beiden Fällen nichts, verursachte allerdings einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. In den vergangenen Wochen kam es bereits zu mehreren Einbrücken in Kleingartenanlagen. (AZ)