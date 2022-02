Polizei bittet wegen gestohlener Kennzeichen um Hinweise

Zwischen Donnerstag und Freitag wurden in Wallerstein die Kennzeichen eines Kleintransporters gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dem Fahrer eines Kleintransporters der Marke Renault sind in Wallerstein beide Kennzeichen des Wagens gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr, in der Straße Am Moritzpark. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)