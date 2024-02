Rieser Jungmusikanten in Harmonie vereint

118 Musikerinnen und Musiker der Jugendkapellen aus Deiningen, Fremdingen und Maihingen gaben ein Gemeinschaftskonzert in Wallerstein. Wenn Musik verbindet.

„Musik verbindet“, das war das Motto des Jugendgemeinschaftskonzerts am Sonntagabend in der Mehrzweckhalle. 118 Jungmusikerinnen und Jungmusiker der Musikvereine aus Deiningen, Fremdingen und Maihingen boten den zahlreichen Gästen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm, das mit tosendem Applaus belohnt wurde.

Mit einem altbekannten Blasmusik-Klassiker, dem „Bozner Bergsteiger-Marsch“, begrüßten die drei Jugendkapellen gemeinsam das musikbegeisterte Publikum. Robert Weng, Vorsitzender der Musikkapelle Deiningen, zeigte sich erfreut über die prall gefüllte Mehrzweckhalle, in der jeder Stuhl besetzt war. „An diesen jungen Musikern sieht man, dass die Zukunft der drei Vereine gesichert ist“, sagte er und bedankte sich bei den Jungmusikern, die viel Zeit in das Einstudieren der Stücke gesteckt haben.

Jugendkapelle Maihingen bringt italienisches Flair in die Mehrzweckhalle

Dann gab die Jugendkapelle Deiningen unter der Leitung von Katja Röttinger den Marsch „A good Start“ zum Besten und die Jugendkapelle Maihingen unter dem Dirigat von Jakob Herrle brachte italienisches Flair in die Wallersteiner Mehrzweckhalle. Mit dem Stück „Italo Pop Classics“ erweckten sie altbekannte Lieder wie „Azzuro“ und „Sarà perché ti amo“ zum Leben. Die Jugendkapelle des Musikvereins Fremdingen unter der Leitung von Daniel Stimpfle nahm das Publikum auf eine aufregende Reise in die Welt von „Drachenzähmen leicht gemacht“ und spielte die Musik zum gleichnamigen Film. Nachdem die Jungmusiker aus Deiningen mit „Zauberland“ und die Musiker aus Maihingen mit „Blond and Swedish“ großen Applaus vom begeisterten Publikum erhielten, sorgten alle drei Kapellen gemeinsam für einen Gänsehaut-Moment: Gemeinsam spielten die Jungmusiker aus Deiningen, Fremdingen und Maihingen das gefühlvolle Stück „Nessaja“ aus dem Film „Tabaluga“.

Danach ergrifft Florian Kotz, Vorsitzender des Musikvereins Maihingen, das Wort. „Musik verbindet und schafft Gemeinschaft“, unter diesem Motto nahmen die Jugendkapellen das Jugendgemeinschaftskonzert zum Anlass, um anderen Menschen zu helfen. So entschieden sie sich, den auf Spenden basierenden Erlös des Konzerts zum Teil an den Verein Glühwürmchenzu spenden, um Familien in Not zu helfen.

Daniel Stimpfle dirigiert die Jugendkapelle des Musikvereins Fremdingen. Foto: Pauline Herrle

Queen und The White Stripes erklingen in der Mehrzweckhalle

Nach einer Pause stimmten die Jugendkapellen gemeinsam mit der Polka „In Harmonie vereint“ die zweite Konzerthälfte ein. Mit „Don’t stop me now“ gespielt von der Fremdinger Jugendkapelle und „Seven nation army“ gespielt von der Jugendkapelle Deiningen, füllte sich die Mehrzweckhalle mit bekannten Melodien von Queen und The White Stripes. Daran schlossen sich, bekannt aus der traditionellen Blasmusik, die „Fuchsgraben Polka“ von den Maihinger Musikanten und „Grüße aus dem Egerland“ von den Fremdinger Jungmusikern.

Zum großen Finale des Jugendgemeinschaftskonzerts spielten alle drei Kapellen die Polka „Wir Musikanten“. Mit dem bekannten Text „Wir Musikanten, in Harmonie vereint“ stand die Polka sinnbildich für die gute Freundschaft zwischen den drei Jugendkapellen aus dem Ries. Dieses Zusammenspiel wurde vom Publikum mit tosendem Applaus und Standing-Ovation belohnt. Bevor die Kapellen im Gegenzug den begeisterten Zuhörern den Blasmusik-Klassiker „Böhmischer Traum“ und nochmals das Stück „Nessaja“ spielten, bedankte sich Benjamin Seefried, erster Vorsitzender des Musikvereins Fremdingen, bei den zahlreichen Besuchern sowie bei den drei Dirigenten Katja Röttinger (MKD), Daniel Stimpfle (MVF) und Jakob Herrle (MVM), die ihre Orchester mit viel Herzblut leiten. Einen großen Dank sprach er auch den Eltern der Jungmusiker aus, die ihren Kindern mit ihrer Unterstützung „das wohl schönste Hobby“ ermöglichen. Das Publikum spendete letztlichbegeisterten Applaus.