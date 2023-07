Unbekannte beschädigen Kühlwagen in Wallerstein

Ein abgestellter Kühlwagen wird in Wallerstein von Unbekannten beschädigt: Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben in Wallerstein am Beachvolleyplatz in der Birkhausener Straße einen Kühlwagen beschädigt. Laut Angaben der Polizei zerbrachen die Täter zwischen Samstag und Montag die Bremslichter und beschädigten beide Hinterlegkeile, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

