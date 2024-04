Unbekannte stehlen Motorroller in der Hauptstraße

Das Fahrzeug war auf Höhe der Hausnummer 74 abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

Ein gelber Motorroller der Marke Aprilia ist in der Nacht zum Montag, zwischen 1.30 und 7.30 Uhr, gestohlen worden. Das Fahrzeug stand in Wallerstein in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 74. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)