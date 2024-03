Unbekannter beschädigt Pkw

Ein Unbekannter soll eine Glasflasche gegen ein geparktes Fahrzeug geworfen und somit einen Schaden von 3000 Euro verursacht haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das Fahrzeug war nach Polizeiinformationen auf einem Parkplatz in der Straße „Hinterm Alten Schloss“ abgestellt. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass sich ein neuer Schaden oberhalb der Beifahrertüre abzeichnete.

In unmittelbarer Nähe zu dem Pkw lag eine zerbrochene Glasflasche. Nach Angaben der Polizei könnte diese Womöglich von einer bisher unbekannten Person gegen das Fahrzeug geworfen worden sein.

Unter der Telefonnummer 09081/2956-0 bittet die Polizeiinspektion Nördlingen um Hinweise. ( AZ )