Unbekannter zerkratzt Auto in Wallerstein

In der Mittelstraße in Wallerstein werden Motorhaube und Kotflügel eines Autos mutwillig zerkratzt. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Die Polizei geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach, nachdem in Wallerstein ein Auto beschädigt worden ist. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 26. bis 29. Januar zugetragen haben. Laut Polizei wurde in der Mittelstraße an einem braunen Pkw der Marke VW Touran die Motorhaube und der vordere rechte Kotflügel mutwillig zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)