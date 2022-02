Weidezaun beschädigt: Polizei sucht nach Täter

Von Montag auf Dienstag wurde in Wallerstein ein Weidezaun beschädigt. Die Polizei sucht nun nach der oder dem Unbekannten.

In Wallerstein ist in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, ein Weidezaun an zwei verschiedenen Stellen durchtrennt worden. Der Zaun befindet sich gegenüber des Recyclinghofes.

Laut Polizeiinspektion Nördlingen beläuft sich der Schaden auf 300 Euro. Unter Telefon 09081/2956-0 werden Hinweise entgegengenommen. (AZ)