Gemeinderat vergibt Auftrag für Kanalsanierungen in Wechingen

Fast 1,2 Millionen Euro kostet die Erneuerung der Kanäle in Wechingen. Allerdings wird ein Großteil staatlich bezuschusst.

Der Wechinger Gemeinderat hat in seiner ersten Sitzung des Jahres eine teure Baumaßnahme vergeben. Für rund 1,17 Millionen Euro erhielt die Firma Heuchel aus Nördlingen den Zuschlag für die Erneuerung der Kanäle in Wechingen. Außerdem wurde über den Bebauungsplan des Fessenheimer Baugebiets "Wiesenbreiten" und über die Vorkaufsrechtssatzung beraten.

Kanäle in Wechingen werden für rund 1,2 Millionen Euro erneuert

Das Unternehmen Heuchel war der günstigste Bieter. Dadurch ist neben anderen Gesichtspunkten auch ein Vorteil durch die ununterbrochene Fortsetzung der Arbeiten im Anschluss an Bauabschnitt I zu erwarten. Bemerkenswert war die relative genaue Übereinstimmung der günstigsten Angebote mit der Kostenschätzung des Ingenieurbüros Pfost. Gut für die Gemeinde: Es ist eine staatliche Förderung in Höhe von rund 800.000 Euro zu erwarten. Bis Ende Mai 2024 wird mit dem Abschluss der Arbeiten gerechnet. Die Straßenflächen sollen jeweils über die gesamte Breite erneuert werden. Einen Fleckenteppich soll es nicht geben.

Außerdem wurde im Rat bekannt, dass im Fessenheimer Baugebiet "Wiesenbreiten" im Bereich des Hochwassergebiets nur eingeschränkt gebaut werden kann. Dies wurde in einer Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes deutlich. Die erforderlichen Beschlüsse für die Satzung wurden im Rahmen der ersten Änderung des Bebauungsplans einstimmig gefasst. Sie soll demnächst im Amtsblatt bekannt gegeben werden.

Baurecht war auch Gegenstand des dritten Beschlusses, der auf der Tagesordnung stand: Die Vorkaufsrechtssatzung aus dem Jahr 2008, um Baulücken zu schließen und Leerstände zu beseitigen, wurde zur Korrektur eines Formfehlers ohne sachliche Veränderung neu beschlossen, ausnahmsweise nicht einstimmig, sondern mit einer Gegenstimme. Es ging um Fragen der Planungshoheit der Gemeinde und des gemeindlichen Flächenmanagements. Da die Satzung sich auf einzeln aufgeführte Flurstücke bezieht, soll geprüft werden, inwieweit sie aktualisiert werden muss.

Wie soll das Gemeindezentrum künftig genutzt werden?

Über die weitere Nutzung des Gemeindezentrums Fessenheim wurde in der Sitzung nicht entschieden. Die Suche nach Pachtinteressenten läuft. Der Gemeinderat will das Ergebnis abwarten.

In der Sitzung wurden außerdem einige kurze Informationen mitgeteilt. So finde die Flursäuberungsaktion "Der AWV räumt auf" vom 20. März bis 1. April statt; die Gemeinde Wechingen wolle sich daran beteiligen. Anlässlich einer Vereinsauflösung rechnet Bürgermeister Schmidt mit einem Vermögenszuwachs für die Gemeinde. Bei der Verwendung sollen Wünsche der Vereinsverantwortlichen berücksichtigt werden. Zudem ist der Förderbescheid für den Breitbandausbau eingegangen. Die Gemeinde kann mit rund 1,42 Millionen Euro planen.

Zweiter Bürgermeister Gerhard Beck erinnerte anschließend an die Fundstücke aus der Kelten- und Römerzeit, die 2022 in Fessenheim entdeckt wurden und die sich aktuell in Thierhaupten befinden. Er schlug vor, die Gegenstände in Holzkirchen aufzubewahren, bis eine geeignete ortsnahe Präsentation möglich ist.