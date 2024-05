Nördlingen/Ellwangen

Was bedeutet es, wenn Varta nicht mehr im SDax ist?

Die Varta AG mit Sitz in Ellwangen ist ab Donnerstag nicht mehr im SDax gelistet - zunächst.

Plus Weil die Varta AG die Geschäftsberichte nicht rechtzeitig veröffentlichen konnte, wird sie nicht mehr im SDax gelistet. Doch das könnte sich bald wieder ändern.

Zwar betitelt die Deutsche Börse ihre Mitteilung mit "Außerplanmäßiger Wechsel", doch eigentlich hatte es sich schon angedeutet: Die Varta AG wird ab dem 9. Mai nicht mehr im SDax gelistet, sondern dafür die Renk Group AG. Grund dafür ist, dass Varta den Jahresfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlichen konnte. Was ein Sprecher der Deutschen Börse sagt und wann Varta den Geschäftsbericht veröffentlichen will.

Der Hackerangriff im Februar hat bei Varta vieles durcheinandergewirbelt – denn dadurch musste das Unternehmen die Veröffentlichungen von Konzern- und Jahresabschluss verschieben. Mitte März war schon klar, dass dies nach dem 30. April der Fall sein werde. Und dies liegt nicht mehr innerhalb der Frist, die die Deutsche Börse für die Veröffentlichung vorschreibt. Ein Sprecher der Börse äußert sich zwar nicht spezifisch zu Varta, schildert aber, was hinter dem Prozedere steckt: Vor drei Jahren habe sich die Börse "qualitative Regeln" gegeben – früher habe es einen Verweis oder ein Bußgeld gegeben, doch die Börse wollte einen "längeren Hebel" haben, so der Sprecher. Wenn also Fristen, wie im Regelwerk beschrieben, nicht eingehalten würden, falle eine Firma aus dem Index heraus.

