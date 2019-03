"Borowski und das Glück der Anderen": Der Tatort heute im Schnellcheck

18:00 Uhr

Der Tatort heute aus Kiel ist eine schräge Sozialstudie über ein allzu menschliches Phänomen: Neid. Lohnt sich "Borowski und das Glück der Anderen"? Die Kritik.

"Borowski und das Glück der Anderen" heißt der neue Tatort aus Kiel, der heute am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Es ist der zweite Fall mit Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik, an der Seite von Kommissar Borowski.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Tatort heute aus Kiel im Schnellcheck

Neugierig schaut Supermarktkassiererin Peggy Stresemann (Katrin Wichmann) ins Fenster des Nachbarhauses – das Ehepaar Victoria und Thomas Dell führt gerade einen Freudentanz auf. Offenbar sind sie Lottomillionäre geworden! Für Peggy bricht eine Welt zusammen: Warum haben sie und ihr Mann Micha niemals so ein Glück?!

Kommissar Borowski (Axel Milberg) mit Peggy Stresemann (Katrin Wichmann) ist dem Ziel nah. Bild: Christine Schroeder, NDR

Als sich die Nachbarn mit der Einlösung ihres Gewinns offensichtlich Zeit lassen, verschafft sich Peggy heimlich Zugang zu deren Haus und sucht den Lottoschein. Dabei wird sie vom Hausbesitzer überrascht. Als Kommissar Borowski (Axel Milberg) und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) wenig später den Tatort betreten, bietet sich ihnen ein Bild wie in einem Gangsterfilm: Thomas Dell liegt blutüberströmt auf dem Ehebett.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Borowski und das Glück der Anderen" heute einzuschalten?

Der Zuschauer weiß in „Borowski und das Glück der Anderen“ mehr als die Kommissare. Kein Wunder, machen Drehbuch und Regie ihn doch zum Augenzeugen eines Mordes. Einer Kurzschlusshandlung der Supermarktkassiererin Peggy Stresemann. Weil der wohlhabende Nachbar Thomas Dell die frustrierte Mittvierzigerin beim Einbruch in seinem schicken Haus überrascht und blöd anredet: „Sind Sie unsere neue Putzfrau?“ Gleich mehrere Schüsse gibt die gekränkte Peggy auf ihn ab.

Rückblick: Als im Fernsehen ein Lottogewinn von 14 Millionen Euro verkündet wird und im Haus gegenüber sich die Dells in die Arme fallen, geht Peggys Fantasie auf Reisen. Zum Beispiel nach Lust und Laune Geld verprassen, shoppen gehen, ein Haus auf Mallorca kaufen. „Wenn ich an der Kasse sitze, bin ich unsichtbar für die meisten, ein Niemand, immer nur Luft“, vertraut sie dem Kommissar an.

Vom Neid zerfressen: Peggy (Katrin Wichmann) gönnt Nachbarin Victoria ihr Glück nicht. Bild: Christine Schroeder, NDR

Die Gesellschaft, so die Botschaft des (klein-)bürgerlichen Dramas, setzt als Maßstab ironisch-böse den Wettbewerb um Konsum und vermeintliches Glück. „Wer aus dem Urlaub keinen Karibikstrand posten kann, muss sich schon als Verlierer fühlen“, beschreibt Regisseur Andreas Kleinert den Kreislauf des Neids. Als dessen Auslöser dient Kassiererin Peggy – ein „Wow“ für Katrin Wichmann – die Nachbarin Victoria, die eiskalt rüberkommt, aber mit ihrer Witwen-Erotik auch Borowski beeindruckt. Das Ende wiederholt die Eingangsszene: Peggy verhackstückt mit dem Rasenmäher ihr Wohnzimmer. So sieht also „Glück“ aus.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Kieler Tatort heute

Hauptkommissar Klaus Borowski: Axel Milberg

Kommissarin Mila Sahin: Almila Bagriacik

Peggy Stresemann: Katrin Wichmann

Micha Stresemann: Aljoscha Stadelmann

Victoria Dell: Sarah Hostettler

Thomas Dell: Volkram Zschiesche

Kommissare: Borowski und Sahin sind das Tatort-Team in Kiel

Kommissar Klaus Borowski, gespielt vom geborenen Kieler Axel Milberg, ermittelt seit 2003 in der Hafenstadt und Schleswig-Holstein. Als zunächst grimmiger, kompromissloser Einzelgänger, geschieden, eine Tochter, wird er in den ersten Folgen zu Sitzungen bei der Polizeipsychologin verdonnert. Daraus wird eine scheue Liebesgeschichte mit Frida Jung (Maren Eggert), die kurz vor der Heirat ein jähes Ende findet.

Borowski als Ermittlerfigur veränderte sich im Laufe der Jahre, bleibt aber überraschend, mal wortkarg, mal zärtlich und oft voll Empathie. Ob in Schweden, Finnland, auf den Fähren dorthin oder in Schleswig bei der dänischen Minderheit - Borowski ist unterwegs. Von 2010 bis 2017 steht ihm dabei Kommissarin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) zur Seite. Seit 2017 hat Borowski eine neue Kollegin: die junge Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik.

Sahin ist auf eigenen Wunsch aus der OFA in Berlin an die Förde versetzt worden. Als operative Fallanalytikerin ist sie darauf spezialisiert, neue Ermittlungsansätze für ungeklärte Verbrechen zu finden. Die Grundidee des neuen Teams: Miteinander und nicht gegeneinander arbeiten und sich professionell ergänzen. "Borowski und das Glück der Anderen" ist der zweite Fall des neuen Kieler Tatort-Duos, eine dritte ist bereits gedreht.

