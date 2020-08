vor 48 Min.

DSDS-Jury 2021: Pietro Lombardi und Oana Nechiti nicht mehr dabei

Bei "Deutschland sucht den Superstar" wird die Jury fast komplett ausgetauscht: Pietro Lombardi und Oana Nechiti sind bei DSDS 2021 nicht dabei.

" Deutschland sucht den Superstar" geht 2021 bereits in Staffel 18 - und setzt dabei auf eine neue Jury. Nur Dieter Bohlen bleibt als Juror erhalten, der schon seit der ersten Ausgabe der Casting-Show im Jahr 2002 dabei ist. Pietro Lombardi und Oana Nechiti werden hingegen nicht mehr zu sehen sein, wie RTL bestätigt hat.

Dass Xavier Naidoo nicht mehr zurückkehrt, war vorher schon klar. Der Sender hatte den Sänger Anfang des Jahres noch in der laufenden Staffel rausgeworfen. Naidoo stand wegen Aussagen in Videos massiv in der Kritik. Ihm wurde unter anderem Rassismus und Antisemitismus vorgeworfen (mehr lesen Sie hier: RTL wirft Sänger aus DSDS-Jury: Wie rechts ist Xavier Naidoo?).

Pietro Lombardi und Oana Nechiti haben nicht für Skandale gesorgt und waren bei den Fans beliebt. Dennoch müssen die beiden in der DSDS-Jury 2021 Platz für andere Juroren machen.

DSDS-Jury 2021: Pietro Lombardi traurig über das Aus

Pietro Lombardi hat sich bereits zu seinem Aus bei DSDS geäußert und es bedauert. In einer Video-Botschaft auf Instagram sagte der 28-Jährige: "Ich hätte es mir gewünscht, denn für mich war DSDS kein Job, sondern ich lebe DSDS, ich fühle DSDS." Er äußerte die Hoffnung, 2022 wieder dabei zu sein.

DSDS 2021: Auch Oana Nechiti äußert sich zum Ausscheiden

Oana Nechiti hat sich ebenfalls auf Instagramm geäußert. Die 31-Jährige schrieb: "Mit Liebe und Dankbarkeit verabschiede ich mich von diesem wunderbaren Projekt das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat." Sie weist darauf hin, dass sich die Jury von DSDS ständig verändere. Es sei ein Glück gewesen, zwei Jahre lang in derselben Kostellation weitermachen zu können.

Neue Jury bei DSDS 2021 mit Michael Wendler, Maite Kelly und Bushido?

Bislang hat RTL noch nicht mitgeteilt, wie die neue Jury bei DSDS 2021 aussehen wird. Laut Medienberichten könnten Michael Wendler, Maite Kelly und Bushido dabei sein. Auch Loredana wurde in Spiel gebracht - RTL hat aber bereits klargestellt, dass die Rapperin aus der Schweiz nicht zur Sendung gehören wird. (sge)

