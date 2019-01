vor 54 Min.

DSDS 2019: Kandidaten und Lieder am Dienstag, 15.01.2019 Panorama

DSDS 2019, Folge 4: Elf Kandidaten versuchen am Dienstag, 15.1.2019, ihr Glück bei "Deutschland sucht den Superstar".

Wer schafft es bei Deutschland sucht den Superstar 2019 in den Recall? Elf Kandidaten treten am Dienstag, 15.1.19 um 20.15 Uhr bei RTL an, um die DSDS-Jury zu überzeugen. Eins steht bereits fest: Sie können sich auf ein ehrliches Feedback einstellen. Denn die neue Jury rund um Dieter Bohlen ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo erwarten die Kandidaten der 16. DSDS-Staffel unter anderem am Bodensee.

DSDS 2019, Folge 4: Kandidaten und Lieder

Am Dienstag dürfen sich die Zuschauer auf eine bunte Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen freuen. Ein Kandidat wagt es sogar, Pop-Titan Dieter Bohlen zu imitieren.

Lorine Cira Herzog (19) aus Lauterbach im Schwarzwald - Song: "Pony" von Ginuwine

Die 19-Jährige lässt keine Fragen über ihren Musikgeschmack offen und bringt einen lebensgroßen Pappaufsteller von Shawn Mendes mit ins Studio. Sie bezeichnet sich selbst als "mega extremes Fangirl". In ihrem Vorstellungsvideo sieht man ihr Zimmer, das eher einem Shawn-Mendes-Altar gleicht - passend zum Studium der Kandidatin. In Freiburg studiert Herzog Deutsch und Katholische Theologie auf Lehramt. Auch für ihren Auftritt bei DSDS betet die Kandidatin: "Bitte lieber Gott hilf mir, dass meine Reise bei DSDS gut verläuft und noch nicht so früh endet." Ob Reiseleiter Dieter Bohlen und seine Jury ihr diesen Wunsch erfüllen, zeigt sich am Dienstag.

Jonas Weisser (17) aus Villingendorf im Landkreis Rottweil - Song: "Keine Maschine" von Tim Bendzko

Der Schüler steht kurz vor dem Abitur und ist seit vielen Jahren ein großer Fan von DSDS. In diesem Jahr hat er sich seinen Traum erfüllt und ist selbst Kandidat bei der Gesangsshow. Er selbst bezeichnet sich als "Familienmensch" mit "sehr viel Selbstdisziplin". Dementsprechend hat er sich auch besonders gut auf DSDS vorbereitet. Weisser selbst ist, wie Konkurrentin Lorine Cira Herzog, ein großer Fan von Shawn Mendes. Und auch Helene Fischer zählt er zu seinen Vorbildern.

Adrian Schulze (28) aus Storkow - Song: "Ich bau dir ein Schloss" von Jürgen Drews

Der gelernte Bürokaufmann sagt von sich selbst, dass er ein "Job-Hopper" ist. Denn außer im Büro hat er schon als Pizzalieferant, Paketaussteller und im Callcenter gearbeitet. Der Brandenburger will die Jury mit einem Song von Jürgen Drews überzeugen - und indem er Dieter Bohlen imitiert. Schulze ist sich sicher, dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Dabei hofft er natürlich auf die Meinung des Pop-Titanen. Doch ob Bohlen den Auftritt von Schulze wirklich gut findet, bleibt fraglich.

Marcel Misini (29) aus Köln - Song: "This Love" von Maroon 5, Tanz: "Scream" von Usher

Der ehemalige Profitänzer hat schon einiges an Bühnenerfahrung gesammelt. Im Casting am Dienstag wird sich zeigen, ob er seine Erfahrung auch nutzen kann. Er setzt in der Jury vor allem Hoffnungen in die Meinung von Profitänzerin Oana Nechiti. Sein Ziel bei DSDS ist es, berühmt zu werden: "Ich hatte schon immer den Traum, berühmt zu werden. Ich stand mein ganzes Leben auf der Bühne – aber ich war immer derjenige, der hinten stand. Jetzt möchte ich der Mittelpunkt sein."

Celine Börner (22) aus Berlin - Song: "Geiles Leben" von Glasperlenspiel

Die Berlinerin ist gelernte Einzelhandelskauffrau und hat außerdem eine Schauspielausbildung absolviert. Beste Voraussetzungen also, um auf der DSDS-Bühne groß rauszukommen. Auch die Musik begleitet sie schon ihr ganzes Leben lang. Unterstützt wurde sie bei all ihren Projekten immer von ihren Eltern. Und auch beim Casting in Hamburg sind Celines Eltern dabei. Besonders ihr Vater ist stolz auf seine Tochter und vor dem Auftritt sogar noch aufgeregter als Celine selbst. Sie will alles geben, um die Jury zu überzeugen.

Mark Bagaric (24) aus Berlin - Song: "Crazy Love" von Brian McKnight

Der 24-Jährige Mark ist ein Kämpfer. Seine Heimat ist Berlin Neukölln, sein Lebensmotto klar: "Kämpfen muss man immer irgendwie. Jeder Schritt ist ein Kampf, alles ist ein Kampf im Leben. Fällt man auf die Schnauze, steht man auf. Man muss kämpfen, anders geht es nicht." Auch die Jury will er mit seinem Kampfgeist beeindrucken. Besonders Xavier Naidoo hat es ihm angetan.

Oliwia Müller (19) aus Frankfurt - Song: "The Final Countdown" von Europe

Der Countdown bis zum Auftritt von Oliwia Müller ist am Dienstag gezählt. Die gebürtige Polin lebt seit fünf Jahren in Deutschland. Zuvor hat sie eine Musikschule in ihrer alten Heimat besucht. Dort habe sie in Gesang immer die besten Noten bekommen. Ihre professionelle Stimme will sie auch der DSDS-Jury nicht vorenthalten. Bleibt nur zu hoffen, dass diese auch Bestnoten an Oliwia vergibt.

Clarissa Schöppe (19) aus Buckow - Song: "Something's Gotta Hold On Me" von Christina Aguilera

Die 19-Jährige Clarissa stammt aus einer Schauspielerfamilie. Schon ihr ganzes Leben ist sie auf der Bühne gestanden. Im letzten Jahr hat sie ihr Abitur gemeistert und will jetzt bei DSDS durchstarten. Dieter Bohlen macht Clarissa erstmal ein Kompliment: "Ich mag es wie du deine Haare trägst, keine aufgepumpten Lippen, alles natürlich. Natur pur. Hoffentlich singst du auch so!" Wird sie beim Rest der Jury auch so gut ankommen?

Patrick Hinterberger (22) aus Haibach - Song: "Wage es zu glauben" von Xavier Naidoo

Den Song eines Jury-Mitglieds zu singen ist gewagt. Patrick Hinterberger geht das Risiko ein. In Xavier Neidoos Song "Wage es zu glauben", den er zusammen mit Kool Savas produziert hat, will der 22-Jährige sowohl den Gesangs- als auch den Rap-Part übernehmen. In seiner Freizeit treibt der gelernte Anlagenmechaniker viel Sport und stellt vor der Jury natürlich auch seine Muskeln zur Schau. In einer Liegestützen-Challenge will er gegen Pietro Lombardi antreten.

Nadine Diehl (22) aus Köln - Song: "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston

Obwohl die 22-Jährige sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt, will sie bei DSDS mit ihrer Stimme überzeugen. Zumindest Nadines beste Freundin ist von ihrem Talent überzeugt: "Sie ist dazu geboren, Superstar zu werden", sagt sie über die Kölnerin. Ob die Jury wohl derselben Meinung ist?

Cagri Karpuz (29) aus Schrobenhausen - Song: Freestyle-Rap zu "Türkischer Marsch" (Dritter Satz der Klaviersonate Nr. 11) - Eigenkomposition/Wolfgang Amadeus Mozart

Eine wilde Mischung aus Rap und Klassik will der Schrobenhausener Cagri Karpuz der Jury anbieten. Der 29-Jährige selbst ist überzeugt von seinem Talent. Wie die Jury die Kombination aus Freestyle-Rap und Mozart findet, sehen wir am Dienstag.

Am Samstag, 12.1.2019, lief die dritte Casting-Runde im TV. Sie haben die Sendung verpasst oder wollen sich die Sendung nochmal ansehen? "Deutschland sucht den Superstar" finden Sie hier im Stream. Das vierte Casting läuft am 15.1.2019 um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

