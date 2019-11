vor 2 Min.

"Das Supertalent" heute am 23.11.19: Die Talente in Folge 10

"Das Supertalent" 2019 ist heute am 23.11.19 mit Folge 10 im TV zu sehen. Alle Infos zur Sendung gibt es hier in der Vorschau.

Heute am 23.11.19 steht Folge 10 von "Das Supertalent" 2019 an. Bruce Darnell wird heute den goldenen Buzzer drücken - aber für wen? Alle Infos in der Vorschau.

Auch heute am 23.11.19 versuchen wieder die verschiedensten Talente bei "Das Supertalent" 2019 ihr Glück. Um es bis ins Finale zu schaffen müssen sie aber zuerst an der Jury aus Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell vorbei. RTL verrät im Vorfeld, dass Bruce Darnell in Folge 10 den goldenen Buzzer drückt und einen Kandidaten direkt ins Finale schickt. Um welchen Kandidaten es sich handelt erfahren Sie erst heute Abend in der Sendung.

Welche Kandidaten heute bei "Das Supertalent" zu sehen sein werden, verraten wir Ihnen hier in der Vorschau.

Vorschau: "Das Supertalent" 2019 Folge 10 - Die Kandidaten

Anne Charlotte Joguet (33) und Helene Kolessnikow (33) aus Frankreich führen Partnerakrobatik am Luftring vor. Fast hätten die beiden es gar nicht auf die Supertalent-Bühne geschafft, weil ihr Gepäck nicht ankam und ihnen Material fehlte. "Normalerweise ist das eine Disziplin für einen Mann und eine Frau", erklärt Anne Charlotte vor dem Auftritt. Warum das so ist, erfahren Sie heute Abend.

Diplominformatiker Jory (51) aus England wurde von seinen Freunden überzeugt, sich der Jury bei "Das Supertalent" zu stellen. Er will mit "You are so beautiful" von Joe Cocker überzeugen. Dieter Bohlen findet die Song-Wahl mutig: "Das geht nur Flop oder Top!"

Arthur Cadre (27) aus Frankreich ist professioneller Tänzer und hat sich von den verschiedensten Einflüssen in seinem Leben inspirieren lassen. Er präsentiert eine Mischung aus Breakdance, Zirkuseinlage und Theater.

Derek Brown (36) aus Chicago wurde in der Kindheit mehr oder weniger gezwungen ein Instrument zu lernen. Der Amerikaner entschied sich für das Saxophon und verdient heute auch als Profi damit seinen Lebensunterhalt. Er will mit seinem "Beatbox Sax" die Jury überzeugen.

Sethward Allison (30) aus den USA kehrt mit einer neuen Nummer zurück. Im vergangenen Jahr verschlang er als Schlange verkleidet Jury-Mitglied Bruce Darnell. Heute kommt er im Walross Kostüm. "Ich hoffe, ich bringe die Menschen heute zum Lachen", sagt er vor seinem Auftritt.

"Das Supertalent" am 23.11.19: Diese Kandidaten sind außerdem dabei

Die kleine Tänzerin Julie Ehebald (10) aus Reutlingen hat bereits mit vier Jahren mit dem Tanzen begonnen. Mit dem Tanzen will sie eine Geschichte erzählen und präsentiert auf der Supertalent-Bühne eine Modern Dance-Choreografie zu dem Song "Neverland" aus dem Film "Pan".

Richard "Richy" Maguire (37) kommt aus New York und tritt seit 15 Jahren als Akrobat auf. Um es bei "Das Supertalent" in die nächste Runde zu schaffen hat er heute seine Handstandakrobatik auf Stühlen mitgebracht.

Sir Jesse Lee von Held Davis Jr. (55) ist ein echter Ritter: Mit 15 Jahren trat er dem Orden der Tempelritter bei und wurde zum Ritter geschlagen. Der gebürtige US-Amerikaner lebt seit 1988 in Deutschland. Der zweifache Großvater wird auf der Bühne aber kein Schwert schwingen, sondern versuchen mit seinem Gesang zu überzeugen. Mit "November Rain" von Guns’n’Roses versucht er sich an der Jury.

Joe Alexander (61) wurde in Beirut/Libanon geboren und ist in Deutschland aufgewachsen. Der gelernte Schornsteinfeger arbeitet heute als Extrem-Coach und Stunt-Koordinator und hält 43 Weltrekorde! Der Rekordjäger präsentiert auf der Bühne eine Mischung aus skurrilen, spektakulären und gefährlichen Stunts.

Zirkusartistin Sofia Speratti (30) aus Argentinien sagt, dass es in ihrem Land fast unmöglich ist Akrobatin zu werden, da kein Geld da ist, um die Künstler zu unterstützen. Heute zeigt die 30-Jährige ihre Handstandakrobatik, bei der sie vier Bälle scheinbar schwerelos werden lässt.

Marco (28), Ilia (28), Peter (25) und Simon (28) bilden gemeinsam das "De Facto Quartet". Die vier Jungs aus Prag treten mit drei Geigen und einem Cello auf und wollen mit ihrem Stück das von Klassik, Pop und Rock inspiriert ist, überzeugen.

Der im Senegal geborene und heute in Frankreich lebende Ibou Ibrahima (33) tritt gemeinsam mit seiner Bühnenpartnerin Zaira Tari Garcia (32) aus Spanien auf. Als Duo DIAM zeigen sie einen zeitgenössischen Tanz auf Rollerskates.

Steven Jones (27) aka Chefboy Bones aus Los Angeles/USA ist Rapper, hat aber außerdem noch ein ganz besonderes Talent: Er ist ein sogenannter "Eye Popper". Er kann seine Augen aufreißen und so weit hervortreten lassen, dass sie fast herauszufallen scheinen. (AZ)

Themen folgen