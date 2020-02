vor 20 Min.

"Der Bachelor" gestern am 19.2.20: Homedates nehmen in Folge 7 böses Ende

Folge 7 von "Der Bachelor" 2020 lief gestern am 19.2.20. Sebastian zeigte sich zunächst zärtlich - und wurde dann eiskalt. Alle News zur RTL-Show lesen Sie hier im Blog.

" Der Bachelor" 2020: Gestern am 19.2.20 lief Folge 7 von "Der Bachelor" 2020 auf RTL.

"Der Bachelor" 2020, Folge 7 gestern am 19.2.20 - die News

20. Februar 2020: Die Homedates enden für eine Kandidatin mit einer Enttäuschung

Die erste Entscheidung war schnell getroffen: Sebastian schickte nach dem Strandurlaub Kandidatin Natali nach Hause. Für die vier Homedates wählte Sebastian also Leah, Desiree, Diana und Wioleta aus. Doch die Dates liefen unterschiedlich gut - für eine Kandidatin bedeutete das Treffen eine Achterbahn der Gefühle, mit dem denkbar schlechtesten Ende. Mehr dazu lesen Sie im Nachbericht zu Folge 7 vom 20.2.20: "Der Bachelor" 2020 lief gestern mit Folge 7: Sebastian serviert Leah ab - 19.2.20.

19. Februar 2020: Heute stehen die Homedates an

Nach der gemeinsamen Zeit in Mexiko stehen für den Bachelor und seine verbleibenden Kandidatinnen nun die Homedates an. Doch noch vor der Rückreise verabschiedet sich Sebastian Preuss noch von einer Kandidatin. Mehr dazu lesen Sie in unserer Vorschau: "Der Bachelor" 2020, Folge 7 am 19.2.20: Heute stehen die Homedates an

13. Feburar 2020: Gleich 4 Frauen treten die Heimreise an

Gleich zu Beginn der Folge wartete eine Überraschung auf Sebastian: Vanessa entschied sich, freiwillig die Heimreise anzutreten. Doch der freiwillige Auszug aus der Villa hielt Sebastian nicht davon ab, gleich drei weiteren Frauen den Laufpass zu geben. Wie die zahlreichen Dates in Folge 6 verliefen und wer außerdem nach Hause geschickt wurde, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Der Bachelor" 2020, Folge 6 am 12.2.20: Drei Frauen hatten das gleiche Date

12. Februar 2020: Sebastian lädt drei Frauen zu gleichem Date ein

Heute wagt der Bachelor ein Experiment: "Ich lade drei unterschiedliche Ladys ein – zu dem gleichen Date. Die Ladys wissen untereinander aber nichts davon, dass sie jeweils am gleichen Ort sein werden." Unter gleichen Bedingungen erhofft sich Sebastian so herauszufinden, mit welcher der Frauen er sich am wohlsten fühlt. Wie die Ladies darauf wohl reagieren? Und wer muss die Show heute in Folge 6 verlassen?

6. Februar 2020: Nach der Nacht der Rosen mussten zwei Kandidatinnen gehen

Das hat sich "The Bachelor" sicher anders vorgestellt: In beiden Einzeldates gab es keinen Kuss für den Hahn im Korb. Zunächst wagte er mit Kandidatin Diana einen Blick in die Zukunft. Auf alt geschminkt feierte sie zusammen mit Sebastian Preuss ihren 40. Hochzeitstag. Doch zum Ende hin kippte die Stimmung. Und auch in Einzeldate Nummer 2 gab es keinen Kuss, obwohl der Bachelor andeutete mehr zu wollen. Wer daraufhin in der Nacht der Rosen keine Pflanze bekam, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Der Bachelor" 2020: Folge 5 gestern am 5.2.20: Wer nicht knutscht, muss gehen.

5. Februar 2020: Einzeldate mit Blick in die Zukunft

"Der Bachelor" Sebastian Preuss hat sich für sein Einzeldate mit Diana etwas besonderes einfallen lassen. Mit Hilfe eines Maskenbildners wagen die beiden einen Blick in die Zukunft und feiern gemeinsam ihren 40. Hochzeitstag. Das Date nimmt jedoch eine unerwartete Wendung, und Diana kehrt unter Tränen in die Villa zurück.

Auch das Einzeldate mit Linda verläuft nicht ganz nach Plan: Als Sebastian einen Versuch unternimmt, sie zu küssen, gibt sie dem Bachelor kurzerhand einen Korb. Mehr dazu lesen Sie in unserer Vorschau: "Der Bachelor" 2020 heute am 5.2.20 mit Folge 5: Date mit Blick in die Zukunft

30. Januar 2020: Zwei Kandidatinnen bekommen einen Kuss, zwei weitere müssen gehen

Für "Bachelor" Sebastian Preuss war Folge 4 der RTL-Show ein voller Erfolg - immerhin kam er zwei Kandidatinnen bei kreativen Dates sehr nahe, eine Dritte wagte einen heißen Tanz mit ihm. Zwei andere Damen schickte der "Bachelor" dagegen nach Hause - die Villa leert sich also. Mehr zu den Dates mit Streichern und viel Schokolade, der Poolparty und der vierten Nacht der Rosen lesen Sie im Nachbericht: "Der Bachelor" am 29.1.20 mit Folge 4: Zwei Küsse und ein Schokobad.

29. Januar 2020: Nächster Kuss im Schokobad

"Der Bachelor" Sebastian Preuss begibt sich heute mit einigen Kandidatinnen auf die Spuren mexikanischer Tradition und unterzieht sich einer Kakao-Zeremonie. Als er den Abend nach dem Gruppendate mit einer Dame im Schokobad ausklingen lässt, fällt auch schon der nächste Kuss. Wer muss nach der heutigen "Nacht der Rosen" die Heimreise antreten? Mehr zu Folge 4 lesen Sie in unserer Vorschau: "Der Bachelor" 2020, Folge 4 heute am 29.1.20: Der nächste Kuss fällt im Schokoladenbad.

23. Januar 2020: "Der Bachelor" wirft Influencerin raus

Nicht nur die Gruppendates in Folge 3 verliefen durchwachsen, auch die "Nacht der Rosen" wurde emotional. Im Gespräch mit einer Kandidatin erfuhr Sebastian Preuss den wahren Grund für ihreTeilnahme an der Sendung - und warf sie daraufhin raus.

Welche Kandidatinnen in Folge 3 die Koffer packen mussten und was sonst noch passierte, lesen Sie hier in unserem Nachbericht: "Der Bachelor" 2020, Folge 3 am 22.1.20: Sebastians Damen vermasseln das Date.

22. Januar 2020: Sebastian hat nicht mit allen Dates Erfolg - und küsst doch zwei Kandidatinnen

Bei "Der Bachelor" 2020 geht es für Sebastian Preuss heute in die Vollen: In Folge 3, die am 22.1.20 läuft, küsst der RTL-Beau zwei Damen. Allerdings geht nicht alles nach Plan: Der Bachelor lädt zu drei Gruppendates, doch die Endrücke, die er mit den Herzdamen sammelt, sind sehr unterschiedlich. Und auch ein schwarzes Schaf in der Villa gilt es zu finden, bevor die "Nacht der Rosen" im Chaos endet.

Was es mit den Gruppendates auf sich hat und wen Sebastian Preuss küsst, erfahren Sie in unserer Vorschau zu Folge 3 von "Der Bachelor" 2020: "Der Bachelor" 2020 heute mit Folge 3: Sebastians Damen vermasseln das Date.

16. Januar 2020: Vier Kandidatinnen sind raus

Bei "Der Bachelor" ging es gestern rund: Gleich zwei Frauen, Rebecca und Jenny, trafen die Entscheidung, Sebastian nicht weiter kennenlernen zu wollen und verließen die Show. Aber damit nicht genug - in der Nacht der Rosen mussten zwei weitere Single-Ladies die Koffer packen. Nicht gereicht hat es für Jennifer und Michele. Was in Folge 2 noch passiert ist, lesen Sie hier: "Der Bachelor" 2020: Folge 2 gestern am 15.1.20.

15. Januar 2020: Keine Spur mehr von Harmonie

Während sich die Kandidatinnen von "Der Bachelor" 2020 in der ersten Nacht der Rosen noch blendend verstanden, sieht dies nach dem Einzug in die Villa schon ganz anders aus. Von der anfänglichen Harmonie ist kaum noch etwas zu spüren. Mit einem Überraschungsbesuch und einer Einladung zum Einzeldate kann Sebastian die Stimmung unter den Bewerberinnen wieder heben. Mehr zur Folge lesen Sie hier in unserer Vorschau: "Der Bachelor" 2020 heute am 15.1.20, Folge 2: Die Harmonie ist verflogen.

9. Januar 2020: Die erste Nacht der Rosen ist vorbei

Bachelor Sebastian Preuss hat es getan: Die ersten Rosen sind vergeben. Drei Kandidatinnen bekamen schon während der Kennenlernen-Party eine Rose, die anderen dann später in der Nacht der Rosen. Dort sind auch gleich drei Damen leer ausgegangen. Was in Folge 1 von "Der Bachelor" noch passiert ist und wie Sebastian Preuss sich gab, können Sie im Nachbericht zur Folge lesen: "Der Bachelor" am 8.1.20 mit Folge 1: Die erste Nacht der Rosen ist vorbei.

8. Januar 2020: Heute startet die neue Staffel

Ab heute macht sich der diesjährige Bachelor Sebastian Preuss wieder auf die Suche nach der großen Liebe. Dafür sind er und 22 potentielle Kandidatinnen extra nach Mexico gereist, um sich in angenehmer Atmosphäre kennenzulernen. Wie verläuft das erste Aufeinandertreffen? Wer muss bereits nach Folge 1 die Heimreise antreten? Mehr dazu finden Sie hier: "Der Bachelor" heute mit Folge 1: So läuft die erste Nacht der Rosen am 8.1.20.

9. Dezember 2019: Start-Termin und Kandidatinnen von "Der Bachelor" 2020 stehen fest

Der Start-Termin von "Der Bachelor" 2020 ist bekannt: Wie RTL nun mitgeteilt hat, startet die neue Staffel am 8. Januar 2020. Die Folgen laufen immer am Mittwoch ab 20.15 Uhr. 22 Kandidatinnen werden dann den neuen Bachelor Sebastian Preuss umwerben. Außerdem stehen bereits alle 22 Kandidatinnen fest. Hier erfahren Sie mehr: "Der Bachelor" 2020: Die Kandidatinnen im Überblick.

10. Oktober 2019: Sebastian Preuss ist "Der Bachelor" 2020

Auch 2020 wird auf RTL wieder "Der Bachelor" von Kandidaten umworben - auf der Suche nach der Liebe. Der Sender hat heute offiziell bestätigt, dass Staffel 10 Anfang des kommenden Jahre startet. Wer die 22 Teilnehmerinnen sind, ist bislang noch nicht bekannt. Fest steht aber, wer die Rosen verteilen wird: Sebastian Preuss ist der Junggeselle, um den sich bei der Show alles dreht.

Der Münchner ist auf jeden Fall sportlich und weiß sich zu wehren: Er ist der amtierende Weltmeister im Kickboxen. Der 29-Jährige sagt über seine Traumfrau, dass sie Herz, Loyalität und Ehrlichkeit mitbringen müsse.

Wie wird sich Sebastian Preuss als Bachelor schlagen? In diesem News-Blog finden Sie die Neuigkeiten rund um den Junggesellen und die Kandidatinnen. Sobald die neue Staffel gestartet ist, bekommen Sie hier außerdem Vorschauen und Nachberichte zu den einzelnen Folgen bis hin zum Finale - in der "Der Bachelor" die letzte Rose vergeben wird. (AZ)

