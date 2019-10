vor 22 Min.

Der Hoff in München: Mauerfall in der Olympiahalle

Die Arena ist beim Auftritt von David Hasselhoff nur zur Hälfte gefüllt. Was der 67-Jährige zeigt, ist teils skurril. Wer da ist, kommt dennoch auf seine Kosten.

Von Florian Eisele

In diesen Tagen wird es sie wieder zu sehen geben, die Bilder des Mauerfalls: Videos von Menschen, die sich freudetrunken in den Armen liegen, mit dem Trabbie über die neue eröffnete Grenze fahren und sich aus den heruntergekurbelten Fenstern mit Sekt zuprosten. Einer hat seinen festen Platz in diesem Mauerfall-Ensemble: ein damals 37-Jähriger aus Baltimore, der in der Silvesternacht 1989 mit einem Schal im Klaviertasten-Muster und einer Lederjacke mit Blinklichtern auf der Mauer steht und seinen Hit "Looking for Freedom" performt.

30 Jahre ist das nun her – ein Umstand, den David Hasselhoff bei seinem Auftritt an diesem Sonntag in der Münchner Olympiahalle nicht müde wird zu betonen. Der mittlerweile 67-Jährige beton, dass er "jedes Jahr in Berlin" sei und überhaupt: "Ich liebe auch alle!" Dass die Olympiahalle nicht mal bis zur Häfte gefüllt ist, mag daran liegen, dass die Karriere des "Hoffs" nicht mehr auf ihrem Höhepunkt ist. Aber auch die saftigen Ticketpreise (62 Euro für einen Stehplatz) dürften ihr Übriges getan haben.

David Hasselhoff in München: Die Fans feierten ihn mit Sprechchören

Diejenigen, die da waren – teilweise mit Perücke, Rettungsschwimmerkostüm und roter Boje ausgestattet – hatten aber ihren Spaß und feierten ihr Idol mit "Hasselhoff"-Sprechchören. Der quittiert es damit, seinen Fans den entblößten Rücken zu zeigen: Darauf sind sein Gesicht und der Satz "Don’t hassel the hoff" zu sehen.

Die Party-Stimmung in der ersten Hälfte wird auch nicht davon getrübt, dass Hasselhoff seine eher mittelgut bekannten Lieder singt. Als bei den Songs des neuen Albums die Textzeilen auf die Bühne projiziert werden, wird zwar klar, dass der Hoff manche Strophe überspringt und offensichtlich kaum einer die neuen Songs kennt (oder hören will) – aber na ja.

Richtig skurril wird es dann, wenn Hasselhoff den Abend mit "Sweet Caroline", "Country Roads" und Udo Jürgens "Mit 66 Jahren" zum Schlagerabend macht. Poppiger wird es, als Blümchen die Bühne betritt und mit Hasselhoff ihren Song "You make the summer go away" performt. Bei "Limbo Dance" eskaliert die Halle: Menschen laufen unter imaginären Limbo-Stangen hindurch und ziehen als Polonaise durch die Halle.

Nach zweieinhalb Stunden, ist es endlich soweit: Looking for Freedom. Und er hat sie tatsächlich wieder an: diese Lederjacke mit den Blinklichter. Diesen Schal mit dem Klaviertasten-Muster. Es ist das, auf das alle gewartet haben. Nur einer fehlt an diesem Abend: K. I. T. T., das sprechende Auto aus der Serie "Knight Rider". Aber ihre Freiheit haben die 3000 Hoff-Fans auch so gefunden.

