Deutschland sucht ... so ziemlich alles

Dieser Tage scheint ein ganzes Land auf der Suche zu sein. Frühling, Kanzlerkandidat, Bayern-Trainer – bitte melden!

Am besten ist es ja zu finden, ohne überhaupt gesucht zu haben. Das gilt nicht nur in der Liebe, sondern auch für die ebenso heiß geliebte wie verloren geglaubte Playmobil-Figur, die der Sandkasten wieder freigibt, noch bevor das Kind den vermeintlichen Verlust tränenreich beklagen konnte. Aber so einfach fügen sich die Dinge eben nur selten im Leben. In diesen Tagen jedenfalls scheint sich ein ganzes Land auf der Suche zu befinden.

Selbst ein Triple-Ruhm hält nicht ewig

Nach Politikern, die endlich etwas gegen diese dritte Corona-Welle tun. Nach dem Frühling (saukalt war es wieder am Wochenende). Nach Germanys next Kanzlerkandidaten. Nach Niveau im Fernsehprogramm. Seit Samstag sucht auch der FC Bayern München mit. Er wird wohl seinen Trainer verlieren. Das mag man komisch finden, weil der Fußballmeister aller Rekorde doch mit Hans-Dieter Flick wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden hatte. Doch selbst ein Triple-Ruhm hält nicht ewig, und irgendwie ist zuletzt die Harmonie verloren gegangen.

Nun sucht der Coach also den Absprung – und Auswege aus seinem Vertrag. Was die Bayern ärgert, dürfte den Deutschen Fußball-Bund freuen, der nach zu vielen verlorenen Spielen auf der Suche nach einem Nachfolger für Joachim Löw ist, der bekanntlich nach der Europameisterschaft das Weite suchen wird.

