"Die Bachelorette" 2019, Folge 7: Dreamdates auf den Seychellen

Nach den Dreamdates steht für "Die Bachelorette" 2019 in Folge 7 die Entscheidung an.

In Folge 7 von "Die Bachelorette" stehen die Dreamdates vor einer traumhaften Kulisse an.

Folge 7 führt "Die Bachelorette" 2019 und ihre verbleibenden drei Kandidaten Tim, Keno und Marco zu den Dreamdates auf die Seychellen. Die Zeit möchte Gerda nutzen, um ihre Gefühle zu ordnen: "Man merkt, dass es in einem kribbelt, man irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat. Klar, hat man durch die Homesdates Gefühle entwickelt, aber die können sich ändern", betont die 26-jährige Blondine.

"Die Bachelorette" 2019: In Folge 7 ist noch alles offen

Auch kurz vor dem Finale scheint für die Kandidaten im Kampf um "Die Bachelorette" 2019 noch alles offen zu sein: "Ich denke, wenn du dich gefühlsmäßig schon für einen entschieden hättest, würden das die anderen spüren", findet Tim beim gemeinsamen Anstoßen auf die kommende Zeit. Auch für Gerda scheint sich noch kein Favorit herauskristallisiert zu haben: "Wenn ich mich jetzt schon verliebt hätte, könnte ich kein Dreamdate mehr mit wem anders haben."

Dreamdates in Folge 7 von "Die Bachelorette": Wer darf ins Finale?

Nach den gemeinsamen Dreamdates inklusive Helikopter-Flügen , Schnorcheln und Aufenthalt im Luxushotel, steht in Deutschland für Gerda die Entscheidung an, welche der Kandidaten sie mit ins Finale nehmen möchte. Doch nicht alle verbleibenden Männer scheinen sich noch ihrer Sache sicher zu sein: "Irgendwie war zwischen uns eine Distanz, die nicht hätte da sein sollen", so einer der Teilnehmer. Ob noch einer der Kandidaten freiwillig die Segel streicht? Er wäre nicht der Erste: Auch Fabio, Alexander, Mudi und Florian gaben den Kampf um "Die Bachelorette" 2019 bereits aus freien Stücken auf.

Ob auch kurz vor dem Finale noch einer der Kandidaten freiwillig das Handtuch wirft, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

