21:38 Uhr

Dieter Bohlen sagt fast alle Konzerte für 2020 ab

Aus der Mega-Tour wird 2020 eine Mini-Tour: Dieter Bohlen sagt einen Großteil seiner Konzerte ab - auch in Neu-Ulm und München.

In gewohnt bescheidener Manier war Dieter Bohlen letzt zu einer "MEGA"-Tournee aufgebrochen. Diese Tour fällt 2020 nun aber deutlich kleiner aus als geplant: Bohlen sagt fast alle Konzerte für das kommende Jahr ab. Das teilte die DEAG Deutsche Entertainment AG am Mittwoch mit.

Dieter Bohlen nimmt ein Jahr Auszeit: Viele Konzerte für 2020 abgesagt

Grund für die Absage sei das "Powerjahr 2019", nach dem Bohlen nun offenbar eine Pause braucht. Fans von Dieter Bohlen müssen sich im kommenden Jahr mit zwei Konzerten begnügen. Am 6. März 2020 tritt er in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen auf, am 5. Juni 2020 auf der Freilichtbühne Junge Garde in Dresden. Karteninhaber der Konzerte in Zwickau, Erfurt und Magdeburg können ihre Karten für das Open Air umtauschen.

In der Pressemitteilung heißt es, Bohlen sei es nicht leichtgefallen, die Konzerte abzugen. Den Tour-Auftakt bezeichnet er als "mega-mäßigen" Erfolg. Nun brauche er aber ein Jahr Pause, um sich um andere Dinge zu kümmern und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

2021 will Bohlen dann wieder auf Tour gehen. Die Konzerte in diesem Jahr finden laut Management noch wie geplant statt. Wer bereits Karten für ein Konzert im Jahr 2020 gekauft hat, kann seine Karte bei der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückgeben und bekommt das Geld zurück. (AZ)

Diese Dieter Bohlen-Konzerte für 2020 sind abgesagt worden

05.03.2020 Zwickau Stadthalle

Stadthalle 10.03.2020 Erfurt Messe

Messe 11.03.2020 Neu-Ulm ratiopharm arena

arena 18.03.2020 Magdeburg Getec Arena

Getec Arena 19.03.2020 Stuttgart Hans-Martin-Schleyer-Halle

Hans-Martin-Schleyer-Halle 25.03.2020 Oldenburg EWE Arena

26.03.2020 Hannover TUI Arena

17.04.2020 Frankfurt Festhalle

Diese Konzerte von Dieter Bohlens "Mega-Tournee" finden noch statt

16.11.2019 Dortmund Westfalenhalle

Westfalenhalle 06.12.2019 Wien (AT) Stadthalle

(AT) Stadthalle 07.12.2019 München Olympiahalle

Olympiahalle 06.03.2020 Oberhausen König-Pilsener-Arena

König-Pilsener-Arena 05.06.2020 Dresden Junge Garde (Open Air)

