"Europe Shine a Light": Sendetermin, Teilnehmer, Übertragung heute live im TV und Stream

"Europe Shine a Light" wird heute am 16.5.20 als Ersatz für den ausfallenden Eurovision Songcontest ausgestrahlt. Alles über Sendetermin, Teilnehmer, Übertragung im TV und Live-Stream finden Sie hier.

Am 16. Mai laufen noch mehr Shows als ESC-Ersatz im TV : Diese drei Ersatzsendungen gibt es für den ESC 2020.

Aufgrund der Corona-Krise muss auch der ESC dieses Jahr ausfallen. Die ARD sendet aber trotzdem eine Show unter dem Namen "Europe Shine a Light", bei der die Künstler, die dieses Jahr hätten antreten sollen, gefeiert werden.

"Europe Shine a Light": Sendetermin heute

Die Sendung "Europe Shine a Light" wird heute am 16. Mai 2020 ab 22 Uhr in der ARD übertragen. Gastgeber der Show sind Chantal Janzen, Edsilia Rombley und Jan Smit, die zunächst auch durch den Eurovision Song Contest 2020 führen sollten.

Teilnehmer von "Europe Shine a Light"

In der Ersatzsendung sollen alle 41 Interpreten, die dieses Jahr in Rotterdam antreten sollten, gemeinsam den Eurovision-Siegersong von 1997, „Love Shine A Light“, von Katrina and the Waves singen - nicht zusammen auf der Bühne, sondern virtuell. Zudem wurden Fans dazu angehalten, den Song zu performen und als Video einzusenden.

Auch die übliche Vorstellung der einzelnen Länder findet Platz im Sendekonzept. Ein Voting wird es allerdings aus versicherungstechnischen Gründen nicht geben. "Eine Show, die dem eigentlichen ESC zu nahe kommt, würde Ausfallzahlungen der Versicherung des Veranstalters wegen der Absage des ESC gefährden", heißt es auf der offiziellen ESC-Website.

"Europe Shine a Light": Übertragung im TV und Live-Stream

Die Sendung wird im TV in der ARD übertragen und im Stream hier auf der offiziellen Seite des Senders. Allerdings erfolgt die Übertragung nicht live ab 21 Uhr, sondern eine Stunde zeitversetzt ab 22 Uhr. Der Grund: Vorher läuft im Ersten erst einmal die Show Eurovision Song Contest 2020 - Das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie.

