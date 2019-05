10:19 Uhr

Eurovision Song Contest 2019: Alle Infos zu Finale, Datum, Zeitplan

Eurovision Song Contest: 2019 traten im 64. ESC 26 Länder gegeneinander an. Sieger wurde Duncan Laurence aus den Niederlanden. Die Infos.

Deutschland ist beim Eurovision Song Contest, kurz ESC, mal wieder weit hinten gelandet - wie bereits vor zwei, drei und vier Jahren. Das Duo S!sters setzte nun mit einem drittletzten Platz auf Rang 24 die deutsche Misserfolgsserie fort. Hinter Deutschland landeten beim ESC 2019 nur Weißrussland und Großbritannien.

Sieger wurde die Niederlande. Die Liebeskummerballade "Arcade" des Interpreten Duncan Laurence (25) traf vor allem den Geschmack der TV-Zuschauer.

ESC Halbfinale und Finale 2019: Datum, Zeitplan, Termine

Resümee des ESC-Finals heute, am 19. Mai

Warm Up zum Finale: 18. Mai 2019, 19.45 – 20.15 Uhr, live auf eurovision.de

Eurovision Song Contest 2019 - Countdown für Tel Aviv: 18. Mai 2019, 20.15 – 21 Uhr, live auf ARD & eurovision.de

ESC Finale 2019: 18. Mai 2019, 21 Uhr, live auf ARD & eurovision.de

Eurovision Song Contest 2019 – Grand Prix Party: 19. Mai 2019, 0.30 Uhr, live auf ARD & eurovision.de

Resümee ESC 2019: 19. Mai 2019, 12 Uhr, live auf eurovision.de

ESC 2019: Das waren die Halbfinal-Termine

1. Halbfinale ESC 2019 : 14. Mai 2019, 21 Uhr, live auf One & eurovision.de

14. Mai 2019, 21 Uhr, live auf One & eurovision.de Wiederholung 1. Halbfinale: 15. Mai 2019, 1 Uhr, ARD (Das Erste)

2. Halbfinale ESC 2019: 16. Mai 2019, 21 Uhr, live auf One & eurovision.de

Wiederholung 2. Halbfinale: 17. Mai 2019, 1 Uhr, ARD

Eurovision Song Contest 2019: Deutschland bereits im Vorfeld im Finale

Deutschland war ebenfalls wie die anderen Länder der Big Five (Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) und das Gastgeberland Israel direkt für das ESC Finale am gestrigen 18. Mai in Tel Aviv qualifiziert. Insgesamt 35 Länder mussten noch in den beiden Halbfinals am 14. und 16. Mai, jeweils um 21 Uhr (MEZ) um den Einzug ins Finale kämpfen. Im Finale des Eurovision 2019 traten schließlich 26 Länder gegeneinander an.

ESC Finale 2019: Ablauf wie gewohnt

Auf das Finale des Eurovision Song Contest 2019 stimmten im Vorfeld bekannte Gesichter ein: Alina Stiegler führte wieder durch den Warm-Up, den Countdown für Tel Aviv sowie die Grand Prix Party moderierte wie letztes Jahr Barbara Schöneberger. Peter Urban begleitet als Kommentator für Deutschland wieder durch den gestrigen Abend.

