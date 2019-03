vor 16 Min.

GNTM 2019, Folge 6: Toni Garrn lehrt Haute-Couture-Päsentation

Heute gibt Toni Garrn bei "GNTM" 2019 in Folge 6 Tipps für die Präsentation von Haute-Couture-Mode. Außerdem steht das erste Casting an.

In Folge 6 von „Germany's Next Topmodel“ dreht sich heute alles ums Thema Haute Couture. Dabei steht den Kandidatinnen das Topmodel Toni Garrn als Gastjurorin zur Seite, um mit ihnen einen perfekten Auftritt einzustudieren. Auf einem Hochhaus-Dach in Los Angeles üben die Kandidatinnen extravagante Posen, den eleganten Gang sowie den passenden Ausdruck für die Präsentation von Haute Couture Stücken.

„Bei Haute-Couture geht es sehr um Haltung. Die Mädels müssen sich wirklich sehr gerade hinstellen, ein bisschen mehr zurücklehnen als sonst und schöne große Schritte machen. Und es geht natürlich um Eleganz.“, kündigt Toni Garrn an.

"GNTM" 2019, Folge 6: High-Fashion-Shooting in der Wüste

Das Shooting in Folge 6 von "GNTM" 2019 verlangt den Kandidatinnen diesmal einiges ab. Während sie sich in Österreich bereits den eisigen Temperaturen auf schneebedeckten Bergen stellen mussten, wartet nun das andere Extrem auf sie: Das Shooting findet in der kalifornischen Wüste statt. Hier müssen die Mädchen im Duell gegeneinander antreten und mit einem riesigen Seidentuch posieren.

Bereits vorab appelliert Heidi Klum an ihre Kandidatinnen: „Man darf die Aufgabe des Shootings nicht unterschätzen. Zu zweit zu shooten ist niemals einfach. Man muss sich selbst bestmöglich in Szene setzen und trotzdem auf seine Partnerin Rücksicht nehmen. Das Tuch wird eine zusätzliche Herausforderung. Bei diesem Shooting müssen die Mädchen sehr viele Dinge gleichzeitig koordinieren.“

Casting bei "GNTM" 2019: Wer erhält den ersten Job in Folge 6?

„Das erste Casting für einen großen Job steht an, jetzt müssen die Mädchen zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. Und ich bin natürlich gespannt, wer den Kunden von sich überzeugen kann", sagt Heidi Klum. Beim ersten Casting der aktuellen Staffel sollen die Kandidatinnen Shirts mit Spraydosen ihrer Persönlichkeit entsprechend gestalten. Nach der anschließenden Präsentation entscheidet die Jury, welches Mädchen am authentischsten wirkt und sich am besten für den bevorstehenden Job eignet.

Wer das Casting für sich entscheiden kann und eine Runde weiter kommt, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

