GNTM 2019: Lena Gercke ist die erste Gastjurorin in Folge 1 Panorama

"Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum geht in die nächste Runde. Am 7. Februar startete GNTM 2019. In Folge 1 unterstützt Ex-GNTM-Gewinnerin Lena Gercke in Berlin.

Eins ist klar: Wenn Heidi Klum eine neue Runde "Germany's next Topmodel" beginnt, dann will sie nur eins - mehr Leidenschaft, mehr Drama, mehr Biss von den Kandidatinnen. 50 sind das an der Zahl und seit dem 7. Februar müssen die Määäädchen auf ProSieben wieder alles geben, um in die nächste Folge der Model-Castingshow zu kommen.

Was der Model-Mama Klum vor allem wichtig war bei der Auswahl der Kandidatinnen, verrät sie in der Vorschau zur ersten Folge: "Sie müssen Personality (zu Deutsch: Persönlichkeit) haben", sagt sie. "Vielfalt im Typ und im Aussehen ist mir extrem wichtig." Dass das aber nicht grundsätzlich ihre Meinung ist, wird klar, als sie ergänzt: "Denn Vielfalt ist momentan das Thema in der Fashionwelt." Und ihrer Meinung nach haben sich viele Kandidatinnen beworben, die diese Vielfalt perfekt wiedergeben.

GNTM 2019: In Folge 1 geht es nach Berlin zum Dinner

Um - wieder einmal - Deutschlands schönstes Mädchen zu finden, will Heidi Klum ihre 50 Kandidatinnen zunächst bei einem Dinner kennenlernen. Und so startet die erste Folge in Berlin an einer großen gedeckten Tafel. Der Clou: Der lange Tisch ist auch gleich ein Catwalk. Und bevor die Mädchen zu Tisch gebeten werden, können sie sich schon einmal in einer großen Halle kennenlernen.

Exemplarisch werden die Lebensgeschichten einiger Kandidatinnen vorgestellt, wie die von Simone, die 13 Jahre lang Leichtathletik betrieben hat. Deswegen hatte sie auch eine Bein-Fehlstellung und musste operiert werden. Aber sie ist sich sicher: "Ich werde "Germany's Next Topmodel", weil ich die Einzige bin, die schon sehr viel im Leben durchgemacht hat."

Die nächste Kandidatin, Theresia, zeigt sich in einem angeblich selbstgedrehten Bewerbungsvideo. Und Theresia fällt sofort auf: Bis zum Anschlag blondierte Haare und ein giftgrünes Glitzerkleid. Von ihrem 27 Jahre älteren Verlobten Herbert hat sie zur Unterstützung ein Kuscheltier mitbekommen und siehe da, es hat ihr Glück gebracht. Denn Heidi sieht, trotz ihres steifen Ganges auf dem Catwalk, in der Ausnahmeerscheinung Potenzial.

Bereits zehn Kandidatinnen gehen in Folge 1 von GNTM 2019 leer aus

Für Verwirrung sorgt Kandidatin Enisa. Sie wird von Heidi für ihre sexy Ausstrahlung gelobt. Doch kommt sie schluchzend zurück und wird sofort von ihrem Freund und Youtuber Simon Desue getröstet. Doch daraufhin ruft Enisa "Prank!" und verrät ihr Weiterkommen. Heidi Klum selbst hatte ihr geraten ihren Freund zu pranken. Da dieser Tränchen in den Augen hat, ist Enisa wohl der Streich gelungen.

Doch nicht jede der 50 Kandidatinnen hat dieses Glück. Insgesamt müssen bereits zehn Kandidatinnen in der ersten Folge wieder die Heimreise antreten. So hat sich Jennifer extra für die Castingshow ein durchdachtes Outfit gekauft. Doch laut Heidi bringt sich nicht genügend Model-Potenzial mit und kommt nicht weiter.

GNTM 2019: Heidi Klum Gastjuroren Lena Gercke und Michael Michalsky

Was natürlich in dieser Staffel auffällt: Heidi Klum ist erstmals ohne feste Jury unterwegs. Stattdessen helfen Prominente, Models und Modedesigner als Gastjuroren mit. In der ersten Folge sind Model und GNTM-Gewinnerin Lena Gercke sowie der Modeschöpfer und Ex-GNTM-Juror Michael Michalsky zu Hilfe geeilt. Somit gab es eingefleischte GNTM-Zuschauer keine neuen Gesichter zu sehen. Das wird sich wohl in den nächsten Folgen jedoch ändern und auch internationale Persönlichkeiten, wie Model Winnie Harlow, sollen die Klum-Show unterstützen.

Übrigens: Im vergangenen Jahr hat die 18-jährige Toni den Titel geholt. Die Stuttgarterin galt von Anfang an als Favoritin. Wer es wohl dieses Jahr wird? Das wird sich an den kommenden Donnerstagen jeweils 20.15 Uhr auf ProSieben zeigen. (AZ)

