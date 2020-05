vor 16 Min.

GNTM 2020, Folge 17 gestern: Jacky gewinnt das große Finale

Gestern fand das Finale von GNTM 2020 statt. Model Jacky setzte sich gegen Sarah durch. In unserem Nachbericht erfahren Sie, was in Folge 17 alles passierte.

Das Finale von GNTM 2020 musste wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ohne Zuschauer und ohne Heidi Klum stattfinden. Die Modelmama wurde aber live aus Los Angeles zugeschaltet. Dazu gab es in diesem Jahr eine besondere Kandidatinnen-Konstellation: Je zwei Models aus Österreich und Deutschland wollten gestern in Folge 17 "Germany’s next Topmodel" 2020 werden: Jacky (21, Rheingau-Taunus) und Lijana (24, Kassel) standen Maureen (20, Wien) und Sarah (20, Vorau in der Steiermark) gegenüber. Dabei ging es nicht nur um den Titel, sondern auch um einen Modelvertrag und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Alle Infos rund um das Finale gestern in Folge 17 lesen Sie hier im Nachbericht.

GNTM 2020 gestern: Nachbericht zum Finale in Folge 17

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Los ging es bei GNTM 2020 gestern mit dem großen Show-Opening. Dabei mussten die Finalistinnen in futuristischen Kostümen mit dem Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin performen. Den ersten Walk durften die Kandidatinnen dann in individuellen Outfits selbst gestalten. Direkt nach dem Walk der größte Schock der Show: Lijana stieg freiwillig aus! Zwar hatte die Hessin das Finale erreicht und viel Zuspruch erhalten. Allerdings hatte sie in den vergangenen Wochen mehrere Drohungen erhalten und verließ die Sendung deswegen.

Nach Challenges mit Designer Philipp Plein sowie Starfotograf und Moderator Christian Anwander musste mit Maureen die erste Kandidatin das Finale regulär verlassen. Die Entscheidung sollte also zwischen Jacky und Sarah fallen.

Beim Puppet Walk von Thomas Hayo, bei dem die Kandidatinnen zunächst an Seilen hingen und sich dieser dann entledigten, zeigten beide Teilnehmerinnen, warum sie zurecht im Finale standen. Doch am Ende konnte es nur eine geben: Auf dem Cover der Zeitschrift "Harper's Bazaar" erschien Jackys Bild - sie ist die Gewinnerin und damit Germany's Next Topmodel.

Wer ist raus?

Zunächst verabschiedete sich Lijana freiwillig. Dann folgte nach mehreren Challenges Maureen. Am Ende musste sich Sarah Gewinnerin Jacky geschlagen geben.

Das fiel auf

Heidi Klum war per Videoübertragung zugeschaltet. Das funktionierte nicht immer gut: Kurz vor der Verkündung der Siegerin gab es einen Signalausfall. Man kann nur hoffen, dass das Finale der nächsten Staffel wieder in Gegenwart der Model-Mama stattfindet.

Germany's next Topmodel 2020: Alle Infos zu Staffel 15

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

