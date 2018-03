vor 53 Min.

Hart aber fair: Das sind die Gäste und das Thema heute Panorama

Bei "Hart aber fair" wird heute das Thema "Hartz gleich arm – geht diese Rechnung auf?" diskutiert. Frank Plasberg hat dazu auch eine Augsburgerin geladen.

"Hart aber fair" heute im Ersten greift ein Thema auf, das der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in die öffentliche Debatte eingebracht hatte. Einer der Gäste der Sendung kommt aus Augsburg. Jens Spahn hatte erklärt , dass Hartz IV nicht gleichbedeutend mit Armut sei. Aber stimmt das? Reicht die Grundsicherung? Oder ist Hartz IV doch staatlich verordnete Armut? Und was muss getan werden, damit die Menschen wieder fit für den Job werden?

Dieses Thema (hier geht es zum Trailer) diskutieren heute bei "Hart aber fair" mit Moderator Frank Plasberg fünf Gäste.

Das sind die Gäste heute bei "Hart aber fair"

Sina Trinkwalder : Die 1978 geborene Unternehmerin gründete 2010 in Augsburg die ökosoziale Textilfirma manomama, in der sie hauptsächlich auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen beschäftigt. Sie erhielt zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Daneben schreibt Sina Trinkwalder Bücher und ist oft in Talksendungen präsent.

: Die 1978 geborene Unternehmerin gründete 2010 in Augsburg die ökosoziale Textilfirma manomama, in der sie hauptsächlich auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen beschäftigt. Sie erhielt zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Daneben schreibt Sina Trinkwalder Bücher und ist oft in Talksendungen präsent. Michael Müller : Der SPD-Politiker ist Regierender Bürgermeister von Berlin und seit 1. November Präsident des Bundesrats.

: Der SPD-Politiker ist Regierender Bürgermeister von Berlin und seit 1. November Präsident des Bundesrats. Hans-Werner Sinn : Der Ökonom mit dem markanten Bart ist emeritierter Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Sinn schrieb mehrere Bücher, darunter „Auf der Suche nach der Wahrheit“. Von 1984 bis zu seiner Emeritierung im März 2016 war Sinn Ordinarius an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hatte zehn Jahre lang den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Versicherungswissenschaft inne und wechselte danach auf den Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft in derselben Fakultät.

: Der Ökonom mit dem markanten Bart ist emeritierter Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Sinn schrieb mehrere Bücher, darunter „Auf der Suche nach der Wahrheit“. Von 1984 bis zu seiner Emeritierung im März 2016 war Sinn Ordinarius an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hatte zehn Jahre lang den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Versicherungswissenschaft inne und wechselte danach auf den Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft in derselben Fakultät. Alexander Krauß : Der CDU-Bundestagsabgeordneter ist Bundesvorstand der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

: Der CDU-Bundestagsabgeordneter ist Bundesvorstand der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Sandra S. ist Hartz IV Bezieherin und Initiatorin einer Onlinepetition, die sich kritisch mit den Aussagen von Jens Spahn zu Hartz IV auseinandersetzt.

Bei "Hart aber fair" heute können die Zuschauer wie gewohnt mitdiskutieren. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher sorgte dafür, dass einzelne Beiträge in die Sendung einfließen. Außerdem fasst sie die Meinungen der Zuschauer zusammen und konfrontiert die Gäste von "Hart aber fair" damit.

Sina Trinkwalder ist einer der Gäste heute bei "Hart aber fair" mit Frank Plasberg. Bild: Ulrich Wagner

Zuschauer können sich in die Sendung "Hart aber fair" mit einschalten

Interessierte können sich während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. "Hart aber fair" läuft heute am Montag, 26. März 2018, um 21 Uhr im Ersten. Wer die Sendung verpasst, kann sie später hier in der ARD-Mediathek ansehen. (AZ)

Themen Folgen