"Hüter der Schwelle": So wird der Stuttgart-Tatort heute

Im Tatort heute bekommen es Lannert und Bootz mit Mystik und Magie zu tun. Ein Student ist tot, ein "Hexenmeister" der Verdächtige. Lohnt sich "Hüter der Schwelle"? Die Kritik.

"Hüter der Schwelle" heißt der neue Tatort aus Stuttgart, der heute am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Der neue Stuttgarter Tatort dürfte polarisieren. In dem bildgewaltigen Krimi wollen die Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) einen selbsternannten Magier des Mordes überführen.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Stuttgart-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Auf einem Bergplateau vor den Toren Stuttgarts wird die Leiche von Marcel Richter gefunden. Der Ort ist einsam und von wilder Schönheit - und bei dem Toten finden sich magische Requisiten, die signalisieren, dass der Student Opfer eines Ritualmordes geworden sein könnte.

Auf einem Plateau vor den Toren Stuttgarts wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ermitteln. Bild: Benoît Lindner, SWR

Die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) forschen deshalb nach Verbindungen zu okkultistischen Kreisen. So etwas gab es nicht, meinen sowohl Marcels Mutter als auch Diana Jäger (Saskia Rosendahl), eine Kommilitonin, mit der der zurückhaltende Student viel Zeit verbrachte. Eine Adresse, die die Kommissare bei Marcel finden, führt sie zu Emil Luxinger (André M. Hennicke). Der Privatgelehrte sieht sich selbst als Magier und behauptet, von dem Studenten bestohlen worden zu sein. Deshalb habe er ihn mit einem Schadenszauber belegt.

Im Hinblick auf harte Fakten bringt das die Kommissare nicht wirklich weiter. Verfluchen ist kein Straftatbestand und führt nicht zum Tod. Aber ihr Misstrauen gegen den sich sehr abgeklärt gebenden Emil Luxinger ist geweckt. Während Lannert und Bootz versuchen herauszufinden, ob der selbsternannte Magier nicht doch konkret gehandelt hat, versucht Luxinger, die Kommissare in seine magische Denkweise hineinzuziehen.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Hüter der Schwelle" heute einzuschalten?

"Hüter der Schwelle", zu dem Michael Glasauer das Drehbuch schrieb, führt die Kommissare Lannert und Bootz in Zwischenwelten, in denen es manchmal ziemlich eigenartig zugeht, wenn etwa Bootz im blutigen Kampf ohne Regeln sich zu Opernklängen prügelt oder ein Dämon zu Technobeats beschworen wird.

Sebastian Bootz (Felix Klare) muss sich einem Kampf stellen: Szene aus dem Stuttgart-Tatort "Hüter der Schwelle", der heute im Ersten läuft. Bild: Benoît Lindner, SWR

Mit einem Krimi nach Schablone hat dieser Tatort aus Stuttgart nichts zu tun. Lannert und Bootz wissen hier nicht, ob sich das Jenseits schon längst das menschliche Leben untertan gemacht hat. Zwangsläufig steigen sie in die Welt der Magie ein. Auch Regisseur Piotr J. Lewandowski zaubert etwas, der Zuschauer wird durch die eigenartige Bildsprache ein ums andere Mal irritiert.

Emil Luxinger (André M. Hennicke) ist Mittelpunkt eines magischen Rituals. Ist er auch der Mörder? Bild: Benoît Lindner, SWR

Das Ergebnis ist ein schwieriger, formal mutiger Tatort. Die Schauspieler sind außerordentlich gut, weil der Regisseur sie als Stilmittel sieht. Der brillante André M. Hennicke ist Luxinger, „Shooting Star“ Saskia Rosendahl spielt mit Hingabe Diana.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Stuttgart-Tatort heute

Thorsten Lannert: Richy Müller

Sebastian Bootz: Felix Klare

Emil Luxinger: André M. Hennicke

Diana Jäger: Saskia Rosendahl

Heide Richter: Victoria Trauttmansdorff

Marcel Richter: Max Bretschneider

Emilia Alvarez: Carolina Vera

Dr. Daniel Vogt: Jürgen Hartmann

Kommissare: Lannert und Bootz sind die Tatort-Ermittler in Stuttgart

Seit zehn Jahren ermitteln Richy Müller alias Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz in Stuttgart. Lannert ist im Team der harte Hund. Unbequem, impulsiv, bissig, aber nicht ohne Humor. Vor seiner Zeit als Hauptkommissar in Stuttgart war er verdeckter Ermittler in Hamburg; Schwerpunkt: organisierten Kriminalität. Ein Job, der sein Leben nachhaltig prägte. Denn der Neuanfang kam nicht freiwillig: Unter tragischen Umständen im Zuge seiner Enttarnung verlor Lannert seine Frau Susanne und seine Tochter Lilli. Er selbst wurde durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Kein Wunder, dass Lannert nicht unbedingt der Vorzeige-Teamplayer ist. Der Mitfünfziger tendiert zum Alleingang, das Misstrauen in ihm sitzt tief.

Ganz anders tickt sein Partner Bootz mit seinem ausgeprägten Hang zur Kriminalpsychologie. Kontrolliert und analytisch geht er die Fälle an, gerne vom Schreibtisch aus. Sein Markenzeichen ist die braune Lederjacke, die er seit der ersten Folge trägt. Von seiner Frau und den zwei Kinder lebt Bootz getrennt.

