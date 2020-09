17:45 Uhr

Hugh Grant: Der Schwiegermuttertraum wird 60 Jahre alt

Mit romantischen Komödien wurde Hugh Grant zum Star. Doch die Rolle des Frauenschwarms ist ausgespielt. Mit 60 Jahren zeigt er nun seine ernsthafte Seite

Von Katrin Pribyl

Manche Briten, zugegebenermaßen sind sie vornehmlich weiblich, finden noch immer, Hugh Grant würde den besseren Premierminister Großbritanniens abgeben. Und das liegt keineswegs nur daran, dass er 2003 in der Liebeskomödie "Tatsächlich … Liebe" als ebenso ungeschickter wie charmanter Regierungschef durch die Downing Street tanzte. In den vergangenen Jahren meldete sich der Schauspieler auch zu politischen Fragen zu Wort – mit dem Ziel, den Brexit zu stoppen oder zumindest einen allzu harten Bruch mit der EU zu verhindern. Vom aktuellen Premier Boris Johnson hält er entsprechend wenig, das machte Grant auf Twitter klar, als er diesen als einen "schwachen kleinen Narziss" bezeichnete.

Obwohl er offiziell keine bestimmte Partei unterstützt, mischte der Schauspieler vor der Parlamentswahl im vergangenen Dezember im Wahlkampf mit. "Als Vater von fünf Kindern will ich das Land vor der Katastrophe retten", sagte Grant. Den EU-Austritt konnte aber auch er nicht mehr verhindern.

Hugh Grant hat sich von der Leinwand zurückgezogen

Während Grant abseits der Kinoleinwand für Schlagzeilen sorgte, hat er sich im Filmgeschäft eher rar gemacht. Liegt es daran, dass er für seine Paraderolle als jugendlicher Frauenschwarm und bindungsscheuer Junggeselle zu alt ist? An diesem Mittwoch feiert er seinen 60. Geburtstag. Während der gebürtige Londoner in Filmen wie "Notting Hill" an der Seite von Julia Roberts oder "Ein Chef zum Verlieben" mit Sandra Bullock mit seinem berühmten Lächeln die große Liebe fand, ging es im Privaten weitaus turbulenter zu. Mit Liz Hurley hatte er trotz 13-jähriger Beziehung keine Kinder. Dafür bekam er mit der chinesischen Schauspielerin Tinglan Hong eine Tochter und einen Sohn. An die Institution der Ehe, so betonte er stets, glaube er jedoch nicht. Dann aber wagte er vor zwei Jahren doch den Schritt vor den Altar. Er heiratete die ehemalige schwedische Fernsehproduzentin Anna Eberstein, mit der er drei weitere Kinder hat.

Der Durchbruch kam mit "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"

Den Durchbruch schaffte der "King of Rom Com", der König der romantischen Komödie, 1994 mit der Romanze "Vier Hochzeiten und ein Todesfall". Mütter wünschten sich Grant plötzlich als Schwiegersohn, weibliche Fans rund um die Welt wollten den Mann mit dem Dackelblick zum Ehemann machen. Grant stieg zum Superstar auf und wurde mit einem Golden Globe Award ausgezeichnet.

Seit einigen Jahren wandelt er sich vom charmanten Frauenschwarm zum Charakterdarsteller. So war er 2018 in der TV-Miniserie "A Very English Scandal" zu sehen, in der er den versteckt schwulen Politiker Jeremy Thorpe verkörperte, der in den 70ern beschuldigt wurde, einen Mörder auf seinen jungen Liebhaber angesetzt zu haben.

Abseits der Kameras engagiert sich Grant seit längerem für eine stärkere Regulierung der Presse, seit er zu den Opfern des Abhörskandals durch britische Boulevardmedien zählte.

