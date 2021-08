Aufräumen im Flutgebiet: Wenn Helfer plötzlich Helden werden

Plus Das Hochwasser im Ahrtal ist zwar weg. Es bleibt ein unendlicher Berg an Schutt und Arbeit. Doch die meisten Betroffenen klagen nicht, sie helfen. Einer hat sogar sein neues Leben abgesagt.

Eigentlich wollte Guido Henseler für ein halbes Jahr auswandern. Mit seiner ganzen Familie, mit einem Privatkredit über 50.000 Euro. Dann kam Corona. Danach kam die Flut. Und Guido Henseler aus Sinzig an der Ahr hat seine Pläne geändert. Mit seinem Kredit finanziert er jetzt eine Trinkwasseraufbereitungsanlage für die Gemeinden Dernau, Marienthal und Rech im Landkreis Ahrweiler ( Rheinland-Pfalz). Dort, wo das Hochwasser noch höher stand als anderswo.