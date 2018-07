09:26 Uhr

Kein "Hart aber fair": Warum fällt die Sendung heute aus?

Kein "Hart aber fair" heute. Der Talk mit Frank Plasberg fällt am 9. Juli 2ß18 aus.

"Hart aber fair" mit Frank Plasberg ist normalerweise am Montagabend ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Warum die Sendung heute, 9. Juli 2018, ausfällt.

Kein "Hart aber fair" heute: Normalerweise ist Montag um 21 Uhr Frank Plasberg auf Sendung und beschäftigt sich mit einem aktuellen Thema. Mehrere Gäste werden von ihm dazu befragt und diskutieren bisweilen sehr kontrovers die eine oder andere These.

Kein "Hart aber fair" heute - Plasberg ist in der Sommerpause

Heute am 9. Juli 2018 allerdings fällt "Hart aber fair" aus. Frank Plasberg und seine Redaktion sind in der Sommerpause - wie aktuell so viele Sendungen, die man von Stammplätzen im Programm kennt.

Offiziell wird die nächste Talkshow mit Frank Plasberg erst wieder am Montag, 27. August, um 21 Uhr ausgestrahlt. Wobei nie ganz ausgeschlossen werden kann, dass "Hart aber fair" spontan auf Sendung geht, wenn eine entsprechende politische Themenlage vorliegt.

So war es auch vergangenen Montag. Trotz offizieller Sommerpause hob das Erste da eine "Hart aber fair"-Sendung ins Programm. Anlass war die Rücktrittsandrohung von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer im Asylstreit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Nacht zuvor. "Machtkampf Seehofer gegen Merkel - bis zum bitteren Ende?", lautete das Thema, Gäste von Hart aber fair waren:

Robert Habeck , Vorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen

, Vorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen Wolfgang Kubicki , stellvertretender Bundesvorsitzender FDP

, stellvertretender Bundesvorsitzender FDP Elisabeth Niejahr , Chefreporterin bei der Wirtschaftswoche

, Chefreporterin bei der Wirtschaftswoche Werner Patzelt , Politologe TU Dresden

, Politologe TU Dresden HaJo Schumacher, Journalist und Autor

Viel Stoff für Diskussionen gab es - und für das Erste lohnte sich die spontane Sendung. "Machtkampf Seehofer gegen Merkel – bis zum bitteren Ende?" holte eine sehr gute Quote von 12,4 Prozent. 2,67 Millionen Menschen sahen die einstündige Talksendung vergangenen Montag.

Wiederholung von "Hart aber fair" in der Mediathek sehen

Wiederholungen von "Hart aber fair" können in der Mediathek angesehen werden. Online gibt es auch den Faktencheck, in dem die Redaktion von Frank Plasberg die Aussagen der Gäste nach der Sendung überprüft. Den Link dazu findet man hier. (AZ)

