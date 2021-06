Schnelltests vor dem Biergartenbesuch sind unnötig

Bei den Corona-Schnelltests wurde reihenhaft betrogen. Wenn die Fallzahlen weiter sinken, sollten wir aufhören dieses System zu unterstützen.

Wer derzeit in den Biergarten will, muss einen negativen Corona-Test vorzeigen können. Wenn die Inzidenz stabil unter 50 ist, entfällt die Testpflicht. Und das ist gut so, denn Infektionen im Freien sind selten und das System der Testzentren ist angesichts der Betrügereien gescheitert.

Das Infektionsrisiko im Biergarten an der frischen Luft ist gering

Wer sich im Sommer 2020 in die Außengastronomie gesetzt hat, war in der Regel nicht getestet. Schnelltests für jeden gab es noch nicht und trotzdem sind die Corona-Fallzahlen nicht gestiegen. Klar, die Situation heute ist eine komplett andere: Hoch ansteckende Mutationen breiten sich aus, Schnelltests können an jeder Ecke durchgeführt werden. Und trotzdem sollten wir das machen, was uns durch diese Pandemie geführt hat: auf die Wissenschaft hören. Eine Infektion mit dem Corona-Virus ist an der frischen Luft selten. Eine irische Studie etwa kommt zu dem Schluss, dass nur 0,1 Prozent der Corona-Infektionen, draußen geschehen - 99,9 Prozent in Innenräumen. Warum sollte man sich also für einen Biergartenbesuch testen lassen, wenn es den Testzentren in erster Linie ums Geld geht?

Nach Betrug in Testzentren: Das "System Schnelltest" hat versagt

Ein Schnelltest kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine aktuelle Infektion ausschließen, aber nicht gänzlich. Eine weitere Unsicherheit kommt dadurch hinzu, dass es immer wieder falsch positive Tests gibt. Dort wo früher Tanzlokale waren, sind Schnelltestzentren entstanden und das hat einen Grund: Mit Schnelltests lässt sich gut Geld verdienen. In Augsburg testen unter anderem auch ein Rehazentrum, eine Praxis für heilkundliche Psychotherapie und sogar ein Autocenter.

Recherchen haben gezeigt, dass in einigen Zentren mehr Tests abgerechnet als tatsächlich durchgeführt wurden. Und das kostet Geld, das wir Steuerzahler aufbringen müssen. Durch unsere Tests unterstützen wir dieses System.

Da eine Infektion an der frischen Luft aber tatsächlich unwahrscheinlich ist, sollten wir auf die Wissenschaft vertrauen und auf die Schnelltests vor einem Biergartenbesuch verzichten. Wenn die Fallzahlen weiter sinken, sind Schnelltests nur dann nötig, wenn wir engen sozialen Kontakt in Innenräumen haben. An der frischen Luft reicht der Sicherheitsabstand komplett aus.

