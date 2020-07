vor 6 Min.

Kühe-Erschrecken: Soziales Netzwerk TikTok will Videos löschen

TikTok teilte am Montag mit, dass die Videos der umstrittenen "Kulikitaka-Challenge" gelöscht werden sollen.

Videos der umstrittenen Kulikitaka-Challenge werden nun von TikTok gelöscht. Diese seien nicht mit den Community-Richtlinien konform.

Das soziale Netzwerk TikTok hat Videos der umstrittenen "Kulikitaka-Challenge" gelöscht. "Wie unsere Community Richtlinien deutlich machen, dulden wir keine Inhalte, die unnötig schockierend und grausam sind, sowohl gegenüber Menschen als auch Tieren", sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Videos unter den genannten Hashtags haben wir entfernt." Zahlreiche Nutzer hatten solche Videos gepostet, auf denen vor allem Kühe, aber auch andere Tiere erschreckt werden.

Der Name "Kulikitaka-Challenge" ergibt sich aus dem Merengue-Titel "Kulikitaka" des Sängers Tono Rosario, mit dem das Erschrecken der Tiere unterlegt wird. Landwirte in Deutschland hatten davor gewarnt, diese Videos nachzuahmen - nicht nur, weil sie die Tiere unter Stress setzen, sondern auch Menschen, die sie erschrecken, in Lebensgefahr bringen können. Kühe seien zwar friedliebend, könnten aber aggressiv werden - gerade wenn es darum gehe, den Nachwuchs zu verteidigen.

Bauernverband und Tierschützer kritisierten die Kulikitaka-Challenge bereits

Zwar hat es bisher in Bayern keine Fälle gegeben, trotzdem kritisierte der Bayerische Bauernverband die Challenge und erklärte, dass dabei unnötig Risiken für Mensch und Tier in Kauf genommen werden - nur um Klicks und Aufmerksamkeit zu erzielen.

Der Landwirt Georg Doppler wandte sich mit einem Video auf den Sozialen Medien an mögliche Nachahmer. Und auch Tierschützer riefen dazu auf, nicht an der Chellenge teilzunehmen. (dpa/AZ)

Verhaltensregeln auf Alm- und Alpflächen in Bayern 1 / 13 Zurück Vorwärts Der Bayerische Bauernverband hat 12 Regeln für die Begegnung mit Weidetieren . Das sollten Wanderer, Radfahrer und Besucher beachten:

1. Eine Alpe / Alm ist kein Streichelzoo! Meiden Sie direkten Kontakt mit den Tieren.

2. Machen Sie keine Selfies mit Weidetieren.

3. Halten Sie Abstand!

4. Machen Sie einen Bogen um Herden mit Kälbern. Kühe schützen ihre Kälber!

5. Gehen Sie langsam durch die Weide.

6. Machen Sie keine hektischen Bewegungen. Tiere sind schreckhaft.

7. Machen Sie keinen Lärm.

8. Trennen Sie nicht einzelne Tiere von der Herde.

9. Leinen Sie Hunde an! Kühe reagieren instinktbedingt nervös auf Hunde. Bei Gefahr: Hunde von der Leine loslassen.

10. Achten Sie auf Warnsignale der Kühe! Zum Beispiel Senken des Kopfes, Scharren, Brummen und Schnauben.

11. Nähern Sie sich Kühen nicht von vorne. Kühe haben ein ausgeprägtes seitliches Sichtfeld.

12. Kehren Sie den Kühen nicht unbeobachtet den Rücken zu. (Quelle: Bayerischer Bauernverband, Stand: April 2019)

