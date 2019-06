vor 17 Min.

"Let's Dance" 2019, Folge 10: Evelyn Burdecki ist raus

Bei "Let's Dance" 2019 bekamen die Zuschauer gestern eine Premiere zu sehen: Erstmals mussten sich die Promis bei den "Trio Dances" zu dritt aufs Parkett wagen.

In der gestrigen Ausgabe von "Let's Dance" 2019 musste Evelyn Burdecki ihre Koffer packen. Für die junge Blondine ist nach dem Viertelfinale Schluss - und das, obwohl sie ihren Walzer zu "Without You" von Mariah Carey gleich zweimal tanzen durfte. Im ersten Versuch waren Burdecki und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov mit einem Kameramann zusammengestoßen. Trotz Neustart der Performance bewertete die Jury das Paar mit nur 20 Punkten. Gemeinsam mit Nazan Eckes musste Evelyn Burdecki dann ums Weiterkommen zittern - am Ende reichte es für Eckes.

"Let's Dance 2019": So lief das Viertelfinale

In der gestrigen Show kämpften nur noch fünf Stars um den Titel "Dancing Star 2019". Die Zuschauer sahen im Viertelfinale eine besondere Neuerung: die "Trio Dances". Erstmals in der Geschichte der Tanzshow mussten sich die Prominenten zu dritt aufs Tanzparkett wagen.

Neben den regulären Tänzen mussten die prominenten Kandidaten also noch ein weiteres Mal - diesmal mit zwei Tanzprofis - ihr Können unter Beweis stellen. Was dabei getanzt wurde, entschied die Jury vorab. Nun bleibt nur noch eine einzige Show, das Halbfinale, bevor im großen Finale der "Dancing Star 2019" gekürt wird.

"Let's Dance" 2019: Das waren die Tänze in Folge 10:

Am meisten überzeugen konnte im gestrigen Viertelfinale Sängerin Ella Endlich. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin zeigte die 34-Jährige einen Charleston zu "Supercalifragilisticexpialidocious“ aus Mary Poppins. Die Jury war begeistert - und belohnte das Paar mit der vollen Punktzahl (30). Den Trio Dance performten die beiden gemeinsam mit Valentin Lusins Ehefrau, Renata Lusin. Sie zeigten eine Rumba zu dem Lied „Lovesong“ (Adele Cover). Auch für diesen Tanz wurde Endlich mit 30 Punkten belohnt.

„Pommes“ Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzten einen Slowfox zu „Go Gentle“ von Robbie Williams. Die Jury war begeistert - und bewertete den Profi-Handballer mit 29 Punkten. Den Trio Dance performten die beiden zusammen mit Marta Arndt. Für den Charleston zu dem Song „Einzug der Gladiatoren“ (Julius Fucik) gab's 25 Punkte.

Mit einem Tango traten Benjamin Piwko und seine Partnerin Isabel Edvardsson im gestrigen Viertelfinale auf. Für die Performance zu „Diferente“ (Gotan Project) gab es stolze 27 Punkte. Der Trio Dance wurde mit Regina Luca getanzt. Die Samba zu „Brazil (Aquanela Do Brazil)“ von Antonio Carlos Jobim brachte nur 18 Punkte.

Moderatorin Nazan Eckes tanzte zusammen mit Christian Polanc eine Samba zu „Every Way That I Can“ (Sertab Erener). Das Paar wurde mit 23 Punkten bewertet. Im Trio Dance mit Massimo Sináto wurde ein Tango zu „A Media Luz“ von Carlos Gardel performt. Die Jury verteilte zwar stolze 29 Punkte - Nazan Eckes musste dennoch ums Weiterkommen zittern.

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov zeigten einen langsamen Walzer zu „Without You“ von Mariah Carey. Trotz zweifacher Ausführung konnte das Paar nicht überzeugen, mit 20 Punkten erhielten die beiden eine der schlechtesten Bewertungen des Abends. Der Trio Dance wurde gemeinsam mit Robert Beitsch getanzt. Für den Paso Doble zu „Free your Mind“ (En Vogue) gab es nur 19 Punkte. Damit war gestern für Evelyn Burdecki Schluss.

"Let's Dance" 2019: Barbara Becker schied vor Folge 10 aus

In der vergangen Woche musste Barbara Becker die Tanzshow verlassen. Die 52-Jährige Schauspielerin und ihr Tanzpartner Massimo Sinató erhielten jeweils 23 Punkte für ihre Tänze und schieden damit aus. Barbara Becker sah das Ausscheiden jedoch positiv: "Ich bin dankbar, dass ich so weit gekommen bin", sagte sie. (AZ)

