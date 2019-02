09:49 Uhr

Kein "Maischberger" heute: Wann kehrt die Talkshow zurück?

"Maischberger" fällt heute am 6. Februar 2019 aus. Was ist ist der Grund dafür und wann kehrt die Talkshow ins Programm am Mittwochabend zurück?

"Maischberger" gehört für viele Menschen zum Mittwochabend. Normalerweise diskutiert die Moderatorin und Journalistin Sandra Maischberger zu dieser Sendezeit mit prominenten Gästen über aktuelle Themen. Am heutigen 6. Februar 2019 fällt die Talkshow allerdings aus.

Kein "Maischberger" heute - stattdessen läuft Fußball

Der Grund für den Ausfall von "Maischberger": Die ARD zeigt der Fußball-Spiel im DFB-Pokal zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München live im Free-TV. Das Spiel startet um 21.45 Uhr. Danach läuft ab 23.30 Uhr noch passend dazu der Sportschau Club, auf den dann um Mitternacht das Nachtmagazin folgt. Für Maischberger ist an diesem Fußball-Abend kein Platz im Programm.

Das bedeutet aber auch, dass der Ausfall von "Maischberger" die Ausnahme bleibt und sich die Talkshow nicht in einer längeren Pause befindet. Am kommenden Mittwoch, 13. Februar 2019, geht Sandra Maischberger also wieder ab 23 Uhr auf Sendung. Die Gäste und das Thema stehen noch nicht fest. Sie werden kurz vorher bekanntgegeben.

Alte "Maischberger"-Folgen in der Mediathek

Sie möchten am heutigen Mittwoch trotzdem nicht auf "Maischberger" verzichten? Dann könnten Sie den Ausfall nutzen, um alte Folgen hier auf dieser Seite in der Mediathek der ARD nachzuholen.

In der vergangenen Woche gab es eine besondere Sendung, die sich nur um einen einzigen Gast drehte: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer stellte sich den Fragen von Sandra Maischberger. "Wie konservativ ist die neue starke Frau der CDU?", war nur eine davon.

"Maischberger" läuft seit 2003 in der ARD

"Maischberger" ist aus dem TV-Programm am Mittwochabend eigentlich nicht mehr wegzudenken: Die erste Ausgabe lief am 2. September 2003. Sandra Maischberger wurde seitdem mehrfach ausgezeichnet. (AZ)

