Meghan Markle beim ersten offiziellen Termin mit der Queen

Nach ihrer Taufe ist Meghan Markle nun zusammen mit Queen Elizabeth II. aufgetreten um den Commonwealth-Tag zu zelebrieren. Auch andere Royals waren anwesend.

Erstmals hat US-Schauspielerin Meghan Markle (36) gemeinsam mit Königin Elizabeth II. (91) einen offiziellen Termin wahrgenommen. Gemeinsam mit anderen Royals besuchten sie am Montag anlässlich des Commonwealth-Tages eine Messe in der Westminster Abbey in London. Auch Meghans Verlobter Prinz Harry sowie Prinz Charles und Camilla, Prinz William und Kate und weitere Mitglieder der Königsfamilie kamen in die Kirche.

Auf Instagram veröffentlichte das Management des Kensington Palastes ein Foto von William, Kate, Meghan und Harry. Dabei kleideten sich alle in blau - außer Meghan, sie erschien mit einem langen weißen Mantel und einem weißen Barett.

Premierministerin Theresa May setzte mit rotem Hut und gleichfarbigen Schuhen und Kleid einen Farbakzent. Queen Elizabeth II. ist als britische Königin das Oberhaupt des Commonwealth. Ihr zu Ehren hat sich die 36-jährige US-Schauspielerin Markle vergangene Woche taufen lassen.

Meghan Markle und Prinz Harry: Vorbereitungen für die Hochzeit laufen

Am Donnerstag hat die Daily Mail berichtet, dass Meghan Markle zur Anglikanischen Kirche übergetreten ist. Markle sei am Dienstagabend in einer Zeremonie in der königlichen Kapelle des St.-James-Palastes mit Wasser aus dem Jordan getauft und konfirmiert worden. Geleitet wurde die 45-minütige Zeremonie vom Erzbischof von Canterbury, unter den Teilnehmern sei neben Prinz Harry auch Markles künftiger Schwiegervater Prinz Charles gewesen.

Markle war bislang Protestantin und wollte der Queen, als Oberhaupt der Kirche von England, vor der großen Hochzeit am 19. Mai Respekt zollen. Einige Details zum Hochzeitstag sind bereits bekannt: So soll die Sperrstunde für die Pubs in der Nacht auf den 19. und auf den 20. Mai jeweils um zwei Stunden auf 01.00 Uhr am frühen Morgen verlängert werden. (dpa, afp)

