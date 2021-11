Chaos in Palma: Nehmen Flüchtlinge verstärkt den Luftweg?

Migranten waren aufs Rollfeld gerannt und in der Dunkelheit verschwunden. Das führte zu einer stundenlangen Sperrung. „Das darf sich nicht wiederholen“, sagt die regionale Regierungschefin.

Versuchen afrikanische Flüchtlinge jetzt, per Flugzeug nach Mallorca zu gelangen? Bisher kamen sie vor allem in Booten auf der spanischen Ferieninsel im Mittelmeer an. Nach einem filmreifen nächtlichen Vorfall, bei dem Migranten nach einer unplanmäßigen Landung plötzlich auf das Rollfeld rannten und das Weite suchten, sind die Behörden der Insel alarmiert.

Rund 60 Maschinen mussten umgeleitet werden

Am Sonntag lief der Flugverkehr auf dem Airport Son Sant Joan wieder weitgehend normal. Der Flughafen nahe der Hauptstadt Palma ist das größte Urlauberdrehkreuz Spaniens. Der Zwischenfall hatte für chaotische Szenen gesorgt. Der Airport war stundenlang gesperrt. Rund 60 Maschinen mussten umgeleitet werden oder lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Tausende Passagiere waren betroffen. Auch jetzt im November ist Mallorca ein beliebtes Reiseziel.

„Das darf sich nicht wiederholen“, sagte die regionale Regierungschefin Francina Armengol. Die Behörden müssten die Schutzvorkehrungen auf dem Airport überprüfen. Dahinter steht die Sorge, dass der ungewöhnliche Vorfall afrikanische Migranten ermutigen könnte, auf dem Luftweg über Mallorca nach Europa zu gelangen. Seit Monaten registriert die Insel eine zunehmende Zahl von Flüchtlingsbooten, die von der 300 Kilometer entfernten algerischen Küste ablegen. In diesem Jahr kamen schon mehr als 150 Boote mit insgesamt 2200 Menschen an.

Die Maschine der Air Arabia Maroc war auf dem Weg in die Türkei

Alles begann mit einer Notlandung eines aus der marokkanischen Stadt Casablanca kommenden Airbus A320 am Freitagabend. Der Kapitän, der mit seiner Maschine in die Türkei unterwegs war, hatte um Landeerlaubnis gebeten, weil ein an Diabetes leidender Passagier heftige Beschwerden habe. Die Maschine der Air Arabia Maroc wurde auf einen abseits gelegenen Stellplatz gelotst und eine Treppe an sie angelegt. Nachdem Sanitäter den Passagier abtransportiert hatten, rannten andere die Treppe hinunter und verschwanden im Dunkeln. Neun von ihnen wurden nach Polizeiangaben mittlerweile aufgegriffen.