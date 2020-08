10:15 Uhr

Mila ist verschwunden: Wurde das Albino-Känguru-Baby aus dem Zoo gestohlen?

Besucher sahen die sechs Monate alte Mila wurde zuletzt am Mittwoch im Gehege in Kaiserslautern. Der Zoodirektor vermutet, dass Unbekannte das seltene Känguru-Baby gestohlen haben.

Von Julia Greif

Der Zoo in Kaiserslautern vermisst eine Attraktion: Das Albino-Känguru-Baby Mila ist seit Mittwoch verschwunden. Eine Frau, die den Zoo regelmäßig besucht, hatte das schneeweiße Tier zuletzt am Mittwoch, 19. August, gegen 10 Uhr gesehen. Der Einsperrdienst hatte das Tier am Mittwochabend eine halbe Stunde lang vergeblich gesucht. Was passiert ist, darüber kann Zoodirektor Matthias Schmitt nur spekulieren. Im Moment steht der Verdacht im Raum, dass das kleine Känguru von Unbekannten gestohlen wurde. "Es macht uns stutzig, weil ein kleines Känguru eigentlich nicht von seiner Mutter weggeht", erklärt Schmitt auf Nachfrage. "Das ist erst sechs Monate alt. Angenommen, es würde ausbüxen, würde es sich noch in der Nähe der Mutter aufhalten. Und die Sicherheitsmaßnahmen sind so, dass das nicht passieren kann."

Das neuste Mitglied in unserer Zoo-Familie Weiß auf weiß mit roten Auge und rosa Ohren. Unser Monja, ein Albino... Gepostet von Zoo Kaiserslautern am Mittwoch, 8. Juli 2020

Verschwundenes Baby-Känguru: Bisher gibt es keine neuen Hinweise

Die beiden anderen Känguru-Babys, die keine Albinos sind, hielten sich im selben Gehege auf und sind noch da. Albino-Kängurus sind sehr selten. Normalerweise bekommen weiße Kängurus wie Monja, Milas Mutter, nicht ebenfalls weißen Nachwuchs. Am Donnerstag hatte der Zoo den Fall der Polizei gemeldet. Seitdem hat sich niemand aus der Bevölkerung gemeldet, auch die Polizei gab keine neuen Erkenntnisse heraus.

