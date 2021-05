"An der Saale hellem Strande": So wird der neue "Polizeiruf 110" heute aus Halle

Kein Tatort heute, stattdessen übernimmt der "Polizeiruf 110" mit einer Jubiläumsfolge und neuem Team aus Halle. Lohnt sich "An der Saale hellem Strande"? Die Kritik.

"An der Saale hellem Strande" heißt der "Polizeiruf 110" aus Halle, der heute am Sonntag (30.05.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Zum 50. Jubiläum schickt der MDR erstmals das neue Duo Koitzsch und Lehmann in Halle auf Verbrecherjagd. Es geht um Mord - und ein bisschen auch in die "Polizeiruf"-Geschichte.

erstmals das neue Duo und Lehmann in Halle auf Verbrecherjagd. Es geht um Mord - und ein bisschen auch in die " "-Geschichte. In unserem Polizeiruf-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute aus Halle im Schnellcheck

Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Kriminalkommissar Michael Lehmann (Peter Schneider) wissen nicht weiter: Vor drei Monaten lag Uwe Baude tot im Eingang seines Hauses, ermordet durch Stiche in Unterleib und Lunge. Der Fall ist mysteriös, es gibt keine Anzeichen auf ein Motiv, der Täter verschwand spurlos in der Nacht. Den beiden Ermittlern gelang es bisher nicht, einen Verdächtigen ausfindig zu machen, Indizien liegen nicht vor, niemand hat etwas gesehen.

Nun soll als letztes Mittel eine groß angelegte Funkzellenauswertung helfen. Personen, die in der Mordnacht in der Umgebung des Tatorts telefoniert haben, werden vorgeladen. In den Fokus geraten drei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: der vorbestrafte Maik Gerster, der desorientierte alte Eisenbahner Günter Born und das sprunghafte Irrlicht Katrin Sommer. Die Zeugen widersprechen sich, geraten ins Straucheln. Haben sie etwas gesehen oder sogar mit dem Fall zu tun?

Kritik: Lohnt es sich, bei "Polizeiruf 110: "An der Saale hellem Strande" einzuschalten?

Der "Polizeiruf 110" wird 50 Jahre alt und feiert mit "An der Saale hellem Strande" ganz altmodisch. Sogar eine Legende kehrt zurück. Das ist schön, in manchen Punkten aber auch eine Spur drüber, schreibt Andreas Frei in unserer Polizeiruf-Kritik. Lesen Sie hier die gesamte Krimi-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute aus Halle

Henry Koitzsch : Peter Kurth

: Michael Lehmann : Peter Schneider

: Marina Schuster : Anita Vulesica

: Maik Gerster : Till Wonka

: Günther Born : Hermann Beyer

: Katrin Sommer : Cordelia Wege

: Thomas Grawe : Andreas Schmidt-Schaller

: Olaf Berger : Sebastian Weber

: Silke Berger : Tilla Kratochwil

Polizeiruf heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Koitzsch und Lehmann sind die Ermittler im "Polizeiruf 110" in Halle

Mit der Jubiläumsfolge "50 Jahre Polizeiruf 110" mit dem Titel "An der Saale hellem Strande" tritt das neuste und fünfte Ermittler-Team im Mai 2021 in Halle an der Saale seinen Dienst an. Mit wie vielen Fällen von Koitzsch und Lehmann der MDR plant, gibt der Sender allerdings noch nicht preis.

Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Kein Abgrund, in den der Endfünfziger nach fast dreißig Dienstjahren noch nicht geschaut hat. Seine raue Art macht es den Kollegen, eigentlich allen Menschen, mit denen er zu tun hat, nicht leicht. Nach Feierabend sitzt Koitzsch, geschieden und allein lebend, gern in seiner Stammkneipe "Zum Heidekrug" in Halle, gleich neben dem Revier. Jedes Jahr feiert er hier auch den "Tag der Volkspolizei".

Anders als sein Partner findet Kriminalkommissar Michael Lehmann Rückhalt bei seiner Frau und seinen Kindern. Er lebt in Leipzig und pendelt mit der Bahn nach Halle. Der gelernte Krankenpfleger ist Quereinsteiger und stets korrekt bei den Dienstvorschriften. Mit Koitzsch bildet er ein gutes Team, dessen Gespür und unorthodoxe Methoden ergänzen sich gut mit Lehmanns rationaler Arbeitsweise.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort- und Polizeiruf-Folgen am Sonntag

