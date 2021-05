"Grandios": Die Kritik zum "Polizeiruf 110" heute aus Halle

Der "Polizeiruf 110" begeht sein 50. Jubiläum mit einem starken Debüt. Das neue Ermittler-Team in Halle macht Lust auf mehr. Die Polizeiruf-Kritik.

Ein Toter vor der Haustür, die dunkle Nacht, ein paar Handydaten: Es ist nicht viel, was die neuen Kommissare Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) im "Polizeiruf 110" heute aus Halle in der Hand haben. Als letztes Mittel greifen sie zur Funkzellenauswertung. Das führt dazu, dass ein buntes Sammelsurium an Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen durch die Tatnacht gegeistert sind, im Verhörzimmer Platz nehmen.

Der Krimi "An der Saale hellem Strande", der zum 50. Jubiläum der " Polizeiruf"-Reihe entstanden ist, blättert ihre kleinen Schicksale im Rahmen der großen Mördersuche auf. Das Ergebnis ist ein Fernseh-Krimi, der genauso gut ein Kinofilm sein könnte und an die Traditionen des "Polizeirufs" anzuknüpfen versucht. Die neuen Ermittler bekommen dafür viel Lob - und machen Lust auf mehr. Die Kritik zum "Polizeiruf 110".

Kritik zum "Polizeiruf 110" aus Halle: "Besser geht's nicht"

Die Jubiläumsfolge "An der Saale hellem Strande" mit zwei neuen Kommissaren nimmt das DDR-Erbe ernst. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Der "Polizeiruf 110" in Halle an der Saale wird wiederbelebt – und wie! Es geht um die Suche nach einem Messermörder. Der Krimi ist grandios und bitterkomisch. Berliner Zeitung

Erster Fall für ein neues Team, der in bester "Polizeiruf 110"-Tradition steht. Stern

Besser geht's nicht. Welt

Kommissar Michael Lehmann (Peter Schneider) und Kommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth) halten während eines Verhörs im Polizeirevier Bernd Brinkmann (Torsten Ranft) in Zaum. Foto: Felix Abraham, MDR/filmpool fiction

Polizeiruf Kritik: "Aufwühlender Milieuthriller"

Aufwühlender Milieuthriller über Verbrechen und Sehnsucht. Eine würdige Jubiläumsfolge zum "Polizeiruf"-Jubiläum. Halle ist wieder zurück auf der Krimi-Landkarte. Der Spiegel

Die Jubiläumsfolge überzeugt vor allem mit Charakterporträts – und einem neuen Ermittlerduo. Neue Zürcher Zeitung

Mit Bodenständigkeit und auch Originalität startet der Polizeiruf zum Jubiläum frisch "An der Saale hellem Strande". Frankfurter Rundschau

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Felix Abraham, MDR/filmpool fiction

Kritik und Pressestimmen zu den letzten Polizeiruf-Folgen am Sonntag