"Schlagerlovestory.2020": Live-Hochzeit von Stefan Mross, Gäste, Übertragung

In der ARD-Sendung "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen" soll es romantisch werden. Alle Infos zu den Gästen und zur Übertragung gibt es hier.

Am Samstag soll in "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen" ein ganz besonderes Ereignis anstehen: Laut Informationen der Bild-Zeitung werden sich Schlagerstar Stefan Mross und seine Verlobte Anna-Carina Woitschack in der Sendung das Ja-Wort geben. Alle Infos zu den Gästen und zur Übertragung des Schlager-Events erhalten Sie hier.

"Schlagerlovestory.2020", Vorschau: Live-Hochzeit von Stefan Mross

Das Schlagerpaar hatte sich bereits Ende 2019 vor laufenden Kameras in Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" verlobt - nun soll auch die Eheschließung im Fernsehen stattfinden. Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind nicht nur privat ein Team, sie machen auch gemeinsam Musik. Warum die beiden in der Öffentlichkeit heiraten wollen, beantwortete Mross der Bild-Zeitung so: "Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten. Wir wollen unsere Fans an unserem privaten Glück teilhaben lassen. Sie haben uns immer die Treue gehalten."

"Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen": Diese Gäste sind dabei

Wenn Florian Silbereisen zu einem seiner Live-Events einlädt, geben sich die Größen des Schlagers die Klinke in die Hand. Mit dabei am Samstag sind unter anderem: Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Ben Zucker, DJ Ötzi, Giovanni Zarrella, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Thomas Anders, Ramon Roselly und viele mehr. Auf Applaus und Zurufe aus dem Publikum müssen die Schlagerstars allerdings verzichten: Aufgrund der Corona-Krise werden keine Studio-Zuschauer vor Ort sein.

"Schlagerlovestory.2020": Übertragung live im TV und Stream

Florian Silbereisens "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen" läuft am Samstag, den 6.6.20, um 20.15 Uhr live im Ersten. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie den Schlagerabend natürlich auch hier auf dieser Seite im Live-Stream der ARD verfolgen. Im Anschluss an die Ausstrahlung ist die Show außerdem in der ARD-Mediathek auf Abruf verfügbar. (AZ)

