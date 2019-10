Sicherheitskreise: Täter legte in Halle Sprengsätze vor Synagoge

vor 1 Min.

Nach den Schüssen in Halle/Saale haben die Behörden auch eine Warnmeldung für Landsberg herausgegeben. Gewarnt wurde vor Schusswaffengebrauch. In Halle sind zwei Menschen getötet worden.

Unbekannte erschießen mitten in Halle (Saale) zwei Menschen und flüchten mit einem Auto. Auch Sprengsätze wurden wohl gelegt. Wir informieren im Live-Blog.

Bei Angriffen mitten in Halle (Saale) haben schwer bewaffnete Täter vor einer Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Die Stadt Halle sprach von einer "Amoklage". Sie rief die Menschen dazu auf, in Gebäuden zu bleiben.

Die Polizei teilte am Mittag mit, mehrere bewaffnete Täter seien mit einem Auto auf der Flucht. Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person. Der Generalbundesanwalt zog die Ermittlungen an sich - wegen Mordes von besonderer Bedeutung.

Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Ob es sich um antisemitische Taten handelt, sei noch unklar, sagte ein Sprecher in Karlsruhe. Alle Entwicklungen lesen Sie in unserem Live-Blog:

