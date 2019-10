vor 20 Min.

Eine Stadt in Angst: Wie die Menschen in Halle den Angriff erlebten

In Halle und (wie hier) im 15 Kilometer entfernten Ort Landsberg waren am Mittwoch hunderte Polizisten im Einsatz, um den oder die Täter zu finden. Lange war unklar, wie viele an dem Angriff am Mittag in Halle beteiligt waren.

Durch Schüsse in Halle sterben am Mittwoch zwei Menschen. Der Täter verunglückt wohl auf der Flucht. Die Geschichte eines beängstigenden Tages.

Als der Horror beginnt, feiert die jüdische Gemeinde in Halle die Versöhnung. Jom Kippur ist der höchste Feiertag des Judentums, ein besinnliches Fest, das von der Sorge um die Mitmenschen geprägt ist. Ein Fest, das an diesem Tag in Todesangst endet. Mindestens ein schwer bewaffneter Täter versucht, in die Synagoge zu gelangen.

Auf dem Bildschirm der Überwachungskamera verfolgen die Gläubigen den Angriff in Echtzeit, wie der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, später berichten wird. Sie sehen in Panik, wie der Mann mit einem Gewehr auf die Türe schießt. Auch von Sprengsätzen ist die Rede, die vor dem Eingang abgelegt werden.

Der Angreifer scheitert an der gesicherten Tür und gelangt auch nicht auf den benachbarten jüdischen Friedhof. Die 70 bis 80 Menschen in der Synagoge verbarrikadieren den Eingang und kommen mit dem Leben davon. Doch draußen fallen die ersten tödlichen Schüsse. Eine Frau, möglicherweise willkürlich ausgewählt, stirbt mitten auf der Straße vor der Synagoge.

Täter von Halle eröffnet das Feuer in einem Dönerladen

Amateuraufnahmen zeigen einen Mann in grüner Tarnuniform, mit Sturmhaube, Helm und Stiefeln, der in eiskalter Gelassenheit auf einen Dönerladen, nur etwa 500 Meter entfernt, zugeht. Wieder berichten Zeugen von einem Sprengsatz, der aber am Türrahmen abprallt und vor dem Laden explodiert. Der Täter stürmt hinein und eröffnet das Feuer, er lädt immer wieder nach. Ein Mann stirbt im Kugelhagel. Andere versuchen, sich hinter der Theke zu verstecken oder durch den Hinterausgang zu flüchten.

„Ich habe sofort gesehen, dass was falsch ist, weil er hatte halt ein Sturmgewehr und einen Helm“, berichtet ein Gast später in eine Fernsehkamera. Er selbst hatte sich voller Angst in der Toilette des Dönerladens eingeschlossen. „Ich hab’ noch mal meiner Familie geschrieben, dass ich sie liebe und habe dann gewartet, bis was passiert“, erzählt er. Erst als die Polizei eintrifft und den Laden sichert, traut sich der Mann wieder heraus.

Auf weiteren Videobildern, die aus Häusern heraus aufgenommen werden, ist möglicherweise der gleiche Täter zu sehen, wie er auf der Straße mit einer Art Schrotflinte um sich schießt. Offenbar zielt er wahllos auf eine Menschenmenge. Mehrfach lädt er in aller Seelenruhe nach und ergreift anschließend mit einem Auto die Flucht. Im Hintergrund sind bereits Polizeisirenen zu hören.

Schüsse in Halle: Es handelte sich wohl doch um einen Einzeltäter

Schon wenig später richtet sich der Fokus auf den Ort Landsberg, etwa 15 Kilometer von Halle entfernt. Auch dort fallen Schüsse. Auch dort gibt es mehrere Verletzte. Einer der Täter soll sich in der Stadt gewaltsam ein neues Fluchtfahrzeug beschafft haben. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei und Krankenwagen kommen in Landsberg an. Ein Hubschrauber der Bundespolizei kreist über den Häusern. Doch der Gesuchte ist offenbar schon entkommen.

Am frühen Nachmittag wird dann eine Person festgenommen. Die Ermittler schließen aber weiteren Täter nicht aus. Mindestens ein Verdächtiger sei noch flüchtig, teilt die Polizei am frühen Abend mit. Immer neue Gerüchte machen die Runde. Einer der möglichen Täter beziehungsweise der Täter soll auf der Autobahn in einen schweren Unfall verwickelt worden sein. Ob es sich um den Mann handelt, der auf den Bilder aus Halle zu sehen ist, blieb zunächst unklar. Aus Sicherheitskreisen heißt es, der Täter habe eine Taxi gekapert und sei damit später verunglückt. Der Tagesspiegel berichtet am Abend, es handle sich wohl doch um einen Einzeltäter – einen Deutschen, jünger als 30 Jahre alt, der bislang weder der Polizei, noch dem Verfassungsschutz bekannt gewesen sei.

Nach den Schüssen in Halle/Saale haben die Behörden auch eine Warnmeldung für Landsberg herausgegeben. Gewarnt wurde vor Schusswaffengebrauch. In Halle sind zwei Menschen getötet worden. Video: dpa

Die Menschen in Halle sollen stundenlang in den Gebäuden bleiben

In Halle nimmt die Angst erst spät Ende. Den ganzen Tag über rufen die Polizei und der Bürgermeister die Menschen auf, unbedingt in ihrem Häusern zu bleiben. Die Stadt spricht von einer „Amoklage“. Der Hauptbahnhof wird stundenlang gesperrt, der Verkehr kommt nahezu zum Erliegen. Auf Millionen Smartphones in ganz Deutschland erscheint eine Meldung des offiziellen Informationssystems „Katwarn“, das die Bevölkerung im Fall von Katastrophen oder Gefahrensituationen warnt. Erst um 18.16 Uhr gibt es Entwarnung für die verängstigte Bevölkerung. Die Gefährdung sei nicht mehr akut. „Sie können wieder auf die Straße“, teilt die Polizei Halle via Twitter mit.

Die Hintergründe der Wahnsinnstat blieben offen. Ein antisemitisches oder rechtsextremistisches Motiv liegt angesichts der Angriffsziele nahe. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür allerdings nicht. Fakt ist: Die Bundesanwaltschaft übernimmt am Nachmittag die Ermittlungen wegen „Mordes von besonderer Bedeutung.“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff brach einen EU-Termin ab. „Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat“, teilte der CDU-Politiker mit.

