vor 33 Min.

"Sing meinen Song" 2019: Emotionales Special zum Abschluss

Nach dem Staffel-Finale vergangene Woche zeigte "Vox" gestern Abend einen Rückblick auf die besten Momente aus sechs Staffeln "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".

Nach dem Staffel-Finale von "Sing meinen Song" letzte Woche zeigte Vox am Dienstagabend einen emotionalen Rückblick. Zum Abschluss waren die Highlights aus den sechs vergangenen Staffeln von "Sing meinen Song" zu sehen.

In jeder bisherigen Folge wurde ein Song mit dem Titel "Song des Abends" ausgezeichnet. Mit einem "Best of" dieser Lieder verabschiedete sich die Sendung für dieses Jahr.

"Sing meinen Song" 2019: Zum Abschluss gibt es ein "Best of"

Mit dabei war beispielsweise Xavier Naidoo, der Andreas Gabaliers Ballade "Amoi seg' ma uns wieder" sang und dabei nicht nur den Österreicher zu Tränen rührte. Auch Sarah Connor und Gregor Meyle waren sehr ergriffen von Xavier Naidoos Version der Ballade. Den Song hat Andreas Gabalier seinem Vater und seiner Schwester gewidmet, die beide kurz nacheinander gestorben sind.

Eine ähnlich emotionale Geschichte steckt hinter dem Lied "Home" von Lena Meyer-Landrut. Sie hatte den Song geschrieben, um damit den Tod ihrer Freundin Katja zu verarbeiten. Für "Sing meinen Song" führte der Rapper Moses Pelham die deutsche Version "Meine Heimat" des Stückes auf.

Nach diesem "Best of" ist für dieses Jahr Schluss mit dem Tauschkonzert. Wie der Sender Vox jedoch bereits angekündigt hat, geht die siebte Staffel von "Sing meinen Song" im Frühjahr 2020 an den Start.

Wo wird "Sing meinen Song" im TV und Stream als Wiederholung gezeigt?

Alle Folgen von "Sing meinen Song" 2019 laufen im Free-TV auf Vox. Außerdem gibt es ganze Folgen im Live-Stream oder online als Wiederholung. Als Bestandteil der RTL Group läuft der Stream bei Vox über die Plattform TV NOW. Der Live-Stream ist abgesehen von einer Testphase aber nicht kostenlos. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen