vor 33 Min.

Statt Los Angeles: Warum Sarah Harrison nach Bayern zurückkehrte Panorama

Acht Fragen an Sarah Harrison, ehemals Nowak: Was sie nach ihrer Rückkehr als erstes in Deutschland getan hat, warum sie ein großes Grundstück sucht und wann die Hochzeit ansteht.

Von Philipp Wehrmann

Sarah Harrison, die bis zu ihrer standesamtlichen Hochzeit Nowak hieß, ist mit ihrer Familie nach Deutschland zurückgekehrt. Eigentlich wollte die gebürtige Günzburgerin mit ihrer Familie zunächst sechs Monate in den USA bleiben, vielleicht sogar ganz dorthin auswandern. Nun sind sie zwei Monate früher als geplant in ihre Heimat geflogen.

Frau Harrison, Sie sind zurück in Deutschland. Was war das erste, das Sie hier getan haben?

Sarah Harrison: Meine Familie hat uns am Flughafen überrascht und ich hab sie alle geknuddelt und geknutscht. Ich war so glücklich, endlich wieder alle in meiner Nähe zu haben.

Hat Sie das in Ihrer Entscheidung, in Ihre Heimat zurückzukehren, bestätigt?

Harrison: Ja, definitiv. Es fühlt sich einfach gut und richtig an. Ich habe meine Familie und meine Freunde so sehr vermisst.

Wie haben Ihre Fans auf Ihre Entscheidung reagiert?

Harrison: Ich glaube, viele haben sich über unsere Entscheidung gefreut, dass wir wieder zurück sind und bleiben.

Sarah Harrison möchte ein großes Haus besitzen

Als Grund für die Rückkehr gaben Sie auch an, Los Angeles sei noch teurer als erwartet. Sie waren häufig im Fernsehen zu sehen, haben 1,6 Millionen Fans auf Instagram und 900.000 auf Youtube. Kann man sich ein Leben dort trotzdem nicht leisten?

Harrison: Die Frage hier liegt nicht darin, ob man es sich leisten kann oder nicht, sondern ob man sich das leisten möchte. Monat für Monat mit gutem Gewissen so viel Geld ausgeben, kann ich nicht. Ich habe in der Bank gelernt und mir wurde von klein auf beigebracht, bedacht mit Geld umzugehen. Ich spare gerne und lege viel zur Seite für unsere Zukunft und für unsere Tochter. Ein großer Traum ist es von uns, irgendwann ein eigenes, großes und schönes Haus zu besitzen.

Was gefiel Ihnen in den USA besonders gut – und was nicht?

Harrison: Das Wetter ist immer schön, überall Palmen, das Meer, tolle Leute und ich finde Amerika strahlt eine unheimliche Inspiration aus. Was ich nicht toll fand, ist das die Obdachlosenrate in Los Angeles sehr hoch ist. Mir tun diese Menschen sehr leid und man wird einfach täglich mehrmals damit konfrontiert. Wir haben oft versucht zu helfen um manche Menschen eine Freude zu machen.

Welche Rolle hat ihre einjährige Tochter bei der Entscheidung gespielt? Soll sie in Deutschland aufwachsen?

Harrison: Ich möchte einfach, dass es unserer Tochter gut geht und es ihr an nichts fehlt. Wir finden es schön, wenn Mia ihre Omas, Opas, Cousinen und Cousins in der Nähe hat.

Der Instagram-Star plant nicht, zurück nach Günzburg zu ziehen

In dem Video, in dem Sie ihre Rückkehr bekanntgeben, sprechen Sie auch von Günzburg, Ihrem Geburtsort. Ziehen Sie dorthin zurück?

Harrison: Im Moment ist dies nicht geplant. Wenn Sie gute und große Grundstücke haben, melden sie sich gerne bei uns - bis jetzt war unsere Suche erfolglos.

Worauf können sich Ihre Fans jetzt, wo Sie wieder in Deutschland leben, freuen?

Harrison: Unsere große Hochzeit steht an und ich denke das ist eines der größten Highlights für uns 2019.

Zur Person: Die gebürtige Günzburgerin wurde als Teilnehmerin bei den Fernsehsendungen „Der Bachelor“, „Promi Big Brother“ und als Playmate bekannt. Auf Instagram folgen ihr 1,6 Millionen Menschen, auf Youtube 900.000. Die 27-Jährige und ihr Ehemann Dominic Harrison haben einjährige Tochter. Sie wohnt mit ihrer Familie in München.

