"Survivor" 2019, News: Wer gewann den Luxus-Ausflug?

"Survivor" 2019: Nach Auflösung der Teams kämpft nun jeder für sich. In Folge 8 winkte ein Luxus-Trip auf eine Insel - Bier und Obst inklusive. Die News.

Folge 8 von " Survivor" 2019 kämpften die Kandidaten um einen Ausflug zur Luxus-Insel, auf der diverse Annehmlichkeiten warteten. Wer konnte sich gegen die anderen durchsetzen? Die News zu "Survivor" 2019 gibt es hier in der Übersicht.

"Survivor", Staffel 1: Alle News im Blog

04. November: Die Kandidaten kämpfen um eine Reise auf die Luxus-Insel

In Folge 8 von "Survivor" 2019 kämpften die Kandidaten um einen Ausflug auf eine Luxusinsel. Für viele der Spieler eine harte Aufgabe: Bis Folge 7 konnten sich die Kandidaten noch auf ihre Teams verlassen - nun kämpfte jeder für sich allein. Mehr zu Folge 8 finden Sie hier: "Survivor" 2019, Folge 8: Drei Kandidaten gewinnen Ausflug auf Luxus-Insel

29. Oktober: Die Teams sind aufgelöst worden

In Folge 7 von "Survivor" 2019 mussten die Kandidaten einige Neuerungen verkraften: Die Teams wurden aufgelöst, jeder kämpft ab jetzt für sich. Mehr zur gestrigen Folge lesen Sie hier: "Survivor" 2019, Folge 7: Ab jetzt kämpft jeder für sich

22. Oktober: Juliane wurde hinters Licht geführt

Nachdem sich Juliane und Björn in Folge 6 etwas näher gekommen sind, musste Juliane die Insel prompt verlassen. Björn verwendete einige Informationen gegen sie und konnte somit die Gruppe überzeugen, sie rauszuwählen. "Ich glaube immer noch nicht, dass ich nicht gleich wieder ins Camp zurückgehe", sagte die 40-Jährige nach ihrem Rauswurf. Mehr zu Folge 6 können Sie in unserem Nachbericht lesen: "Survivor" 2019, Folge 6 heute: Juliane vertraute der falschen Person

21. Oktober: Die "Charmspiele" haben begonnen

Es knistert bei "Survivor" 2019 und Björn geht bei Juliane in die Offensive: "Die Spiele haben begonnen, auch die Charmspiele!" Auch Juliane scheint von ihrem Teamkollegen nicht abgeneigt zu sein, hält sich allerdings noch etwas bedeckt:"Wir kommen gut miteinander klar", betont sie zurückhaltend. Beim Rest der Teilnehmer geht es allerdings weniger harmonisch zu. Holger und Ingo stellen sich gegen eine taktische Entscheidung und sorgen damit für schlechte Stimmung im Team. Eine ausführliche Vorschau lesen Sie hier: "Survivor" 2019, Folge 6 heute: Die "Charmspiele" haben begonnen

15. Oktober: Zwei Kandidaten sind raus - Christian geht freiwillig

Christian musste in Folge 5 eine schwerwiegende Entscheidung treffen: warten bis sein Team ihn rauswählt oder freiwillig die Insel verlassen und schneller wieder bei der Familie sein? Letztendlich entscheidet sich Christian freiwillig zu gehen und bemängelt bei seinem Abschied das Verhalten seines Teams. Team Waya musste sich in einem weiteren Wettkampf um Immunität geschlagen geben und wählte im folgenden Gruppenrat Bärbel aus dem Team. Mehr zu Folge 5 lesen Sie in unserem Nachbericht: "Survivor" 2019 Folge 5: Zwei Spieler verlassen die Insel

14. Oktober: Christian plagt das Heimweh

In Folge 5 hat besonders Kandidat Christian mit sich zu kämpfen: Ihn plagt das Heimweh. Auch in seiner neuen Gruppe "Koro" scheint er noch nicht wirklich angekommen zu sein. Eine ausführliche Vorschau zu Folge 5 lesen Sie hier: "Survivor" 2019, Folge 5: Christian plagt das Heimweh

07. Oktober: Die Karten wurden neu gemischt

In Folge 4 von "Survivor" 2019 standen die Kandidaten einer besonderen Herausforderung gegenüber: Die Teams wurden neu aufgeteilt. Außerdem musste ein Kandidat die Show verlassen: Für Stephan war gestern Schluss. Einen ausführlichen Nachbericht zu Folge 4 von "Survivor" 2019 lesen Sie hier: "Survivor" 2019, Folge 4: Die Karten werden neu gemischt

30. September: Hunger macht den Kandidaten zu schaffen

In Folge 3 von "Survivor" 2019 zeigte sich, wie sehr die Kandidaten unter den Strapazen der Überlebens-Show leiden. Besonders der Hunger machte einigen Teilnehmern zu schaffen, weshalb die Nerven blank lagen. Die Show verlassen musste am Ende des Tages Abdallah. Einen Nachbericht zur gestrigen Folge 3 von "Survivor" 2019 lesen Sie hier: "Survivor" 2019, Folge 3: Die Kandidaten stoßen langsam an ihre Grenzen

23. September: In Folge 2 wird misstraut

In der zweiten Folge der Abenteuershow wurden einige Intrigen aufgedeckt. So glaubte Kandidatin Juliane ihren Mitstreiterin Christian und Jonah nicht. Diese hatten behauptet, dass wichtige Immunitätsamulett nicht zu besitzen. Daher wühlt sie in Folge 2 in den Rucksäcken der Kandidaten - und wird fündig. Jonah und Christian stehen damit in ihrem Team auf der Abschussliste. Hier lesen Sie unseren Nachbericht zur Sendung: "Survivor" 2019, Folge 2: Juliane und die Intrige

16. September: 1. Staffel startet auf Vox

Endlich ist es soweit: "Survivor" startete auf dem Sender Vox. 18 Teilnehmer mit vielseitigen Stärken treten gegeneinander an, um die halbe Million Euro Preisgeld zu ergattern. Dabei werden sie von Anfang an stark gefordert. So müssen die Kandidaten, bevor sie überhaupt die Insel betreten, ihre erste Challenge überwinden. Hier lesen Sie unseren Bericht zur ersten Folge: "Survivor": Folge 1

3. September: Das sind die 18 Kandidaten

In 13 Tagen beginnt die deutsche Version der Abenteuersendung "Survivor". Mittlerweile stehen alle der überaus intelligenten und sportlichen Kandidaten und Kandidatinnen fest. Jeder der 18 Kandidaten will der wahre "Survivor" werden und die Siegprämie von einer halben Million gewinnen. Um wen es sich dabei genau handelt, lesen sie hier: Die Kandidaten bei Survivor

28. August: Die ersten Kandidaten stehen fest

In etwa zwei Wochen beginnt "Survivor" auf Vox. Die ersten neun Kandidaten hat der Sender bereits jetzt bekanntgegeben. Eines haben die meisten von ihnen gemeinsam: Sie sind sportbegeistert. Viele der Kandidaten sind selbst Fans des TV-Formats und erfüllen sich mit ihrer Teilnahme an "Survivor" einen Lebenstraum.

Hier stellen wir die Kandidaten bei Survivor vor.

27. August: Neue Folgen im Stream immer schon eine Woche früher

Die RTL Group überlegt sich immer wieder Aktionen, damit mehr Menschen das Steaming-Angebot TV Now Premium abonnieren. Bei Survivor werden die neuen Folgen daher eine Woche vor der TV-Austrahlung schon im Live-Stream zu sehen sein.

Allerdings ist nur eine Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach fallen nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat an. Das Abo sei monatlich kündbar.

16. August: "Survivor" startet Mitte September

In vielen anderen Ländern ist "Survivor" schon lange beliebt. In den USA geht die Sendung sogar schon in die 38. Staffel. Ab dem 16. September wird die Abenteuershow auch in Deutschland ausgestrahlt. Vox zeigt die Sendung im TV und Live-Stream.

Die Kandidaten werden auf einer unbewohnten Insel abgesetzt und müssen dort ums "Überleben" kämpfen. Das fängt schon beim Feuermachen und der Suche nach einem Schlafplatz an. Außerdem müssen die Kandidaten immer wieder Herausforderungen bestehen und sich dabei mit anderen Teilnehmern zur Teams zusammenschließen. Die Suche nach Verbündeten ist also auch ein Schlüssel zum Sieg.

In diesem News-Blog finden Sie immer die aktuellen Neuigkeiten rund um die Sendung. Wir werden auch immer eine Vorschau auf die einzelnen Folgen liefern. Dieser Blog richtet sich dabei nach der Ausstrahlung im TV - im Stream sind die Folgen immer schon eine Woche früher zu sehen. (AZ)

