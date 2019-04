16:13 Uhr

TV-Programm an Karfreitag 2019: Diese Filme laufen heute

TV-Programm am Karfreitag: Heute laufen viele Filme im Fernsehen - darunter auch "Harry Potter und die Kammer des Schreckens".

Karfreitag 2019 bietet so einige Filme, für die sich das Einschalten lohnt. Hier das TV-Programm mit Empfehlungen.

Wie sieht das TV-Programm am Karfreitag heute aus? Diese Filme lohnen sich am 19.4.19:

TV-Programm am Karfreitag 2019 vormittags

06.10 Uhr: Pippi in Taka-Tuka-Land, ZDF (Kinderfilm)

Pippi Langstrumpf auf gefährlicher Mission: Mit Hilfe ihrer Freunde Annika und Tommy befreit sie ihren Vater auf einer Südseeinsel aus der Gewalt von Seeräubern.

09.15 Uhr: Die Schöne und das Biest, RTL (Märchenfilm)

Animationsfilm nach dem bekannten Märchen: Nachdem ein Prinz eine als Bettlerin getarnte Zauberin abgewiesen hat, belegt sie ihn mit einem Fluch und verwandelt ihn in ein schreckliches Biest. Nur wahre Liebe kann ihren Fluch brechen...

11.05 Uhr: Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte, Sat1 (Fantasyfilm)

Der Fantasyfilm "Die Chroniken von Narnia" ist nach den Filmen "Der König von Narnia" und "Prinz Kaspian von Narnia" der dritte Teil der Filmreihe "Die Chroniken von Narnia". Edmund und Lucy werden zusammen mit ihrem nervigen Cousin vor die Küste Narnias verschlagen.

11.15 Uhr: Das doppelte Lottchen, Das Erste (Kinderfilm)

Nach dem bekannten Roman von Erich Kästner erzählt der Film die Geschichte der Zwillinge Lotte und Luise, die entdecken, dass ihre Eltern ihnen die Existenz der jeweils anderen vorenthalten haben.

Filme am Karfreitag 2019 nachmittags

12.45 Uhr: Winnetou I, Das Erste (Western)

Der erste Teil der berühmten Winnetou-Reihe mit Pierre Brice: Der Bandit Santer will eine Zugtrasse durch das Gebiet der Apachen führen. Old Shatterhand versucht, einen Krieg zwischen Weißen und Indianern zu verhindern.

13.10 Uhr: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Sat1 (Fantasyfilm)

Der Geologe Professor Anderson, sein 13-jähriger Neffe Sean und die Bergführerin Hannah flüchten vor einem Unwetter ins Erdinnere und erleben dort fantastische Abenteuer.

16.25 Uhr: Hangover, Pro7 (Komödie)

Nach einem ziemlich wilden Junggesellenabschied erwachen Stu, Phil und Alan völlig in einer demolierten Hotelsuite in Las Vegas - und vom Bräutigam Doug fehlt jede Spur. Die Suche beginnt.

16.45 Uhr: Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Sat1)

Der Kassenschlager aus dem Jahr 2002 erzählt die wunderbare Geschichte des Zauberschülers Harry Potter, der erfährt, dass die Schule und seine Freunde von einer uralten Macht bedroht werden.

17.45 Uhr: Hochzeit in Rom, Das Erste (Romantikkomödie)

Weinhändlerin Eva und Zahnarzt Walter Hauser werden von den Heiratsplänen ihres Sohnes Max mit der schönen Italienerin Bianca überrascht - und reisen nach Rom, um die Familie der Braut kennenzulernen.

TV-Programm heute am Karfreitag 2019 abends

20.15 Uhr: Die größten Let's Dance Momente aller Zeiten, RTL

RTL zeigt um 20.15 Uhr die Highlights aus 13 Jahren Let's Dance. Seit 2006 trauen sich Prominente bei RTL aufs Parkett, um sich in die Herzen der Zuschauer zu tanzen und einer strengen Jury zu stellen.

20.15 Uhr: Baywatch, Pro7 (2017)

Das Remake der Kultserie Baywatch als Free-TV-Premiere: Mitch Buchannon und sein Team sind Rettungsschwimmer und die Stars am Strand von Emerald Bay - und erleben jede Menge Abenteuer.

22.50 Uhr: Es war einmal in Deutschland, ZDF (Tragikomödie)

In der Tragikomödie mit Moritz Bleibtreu will der KZ-Überlebende David Bermann 1946 in die USA auswandern. Um dafür Geld aufzutreiben, gründet er mit anderen Holocaust-Überlebenden ein Unternehmen, das Hausfrauen mit nicht immer ganz legalen Methoden Tisch- und Bettwäsche verkauft. Doch dann bekommt er Probleme mit den US-Behörden. (AZ)

