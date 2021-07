"Kaputt": So wird der Köln-Tatort heute

Der Köln-Tatort heute ist eine Wiederholung. Ballauf und Schenk ermitteln in den eigenen Reihen - zum Unmut vieler Kollegen und mit tragischem Ende. Lohnt sich "Kaputt"?

"Kaputt" heißt der Tatort aus Köln , der heute am Sonntag (25.07.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine Wiederholung , die Erstausstrahlung war am 10. Juni 2019.

und Schenk stehen in diesem Fall unter besonderem Druck. Denn der Mord an einem Polizisten löst im Kollegenkreis große Emotionen aus. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Köln-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Eigentlich sollten die Polizisten Melanie Sommer (Anna Brüggemann) und Frank Schneider bei einer lauten Feier in einem Wohnhaus nur für Ruhe sorgen. Doch wenig später wird die junge Kriminalbeamtin traumatisiert im Garten des Hauses aufgefunden. Ihr Kollege Frank Schneider wurde von Unbekannten regelrecht hingerichtet, sie selber schwer verletzt. Was an dem Abend passiert ist, daran kann sie sich nicht mehr erinnern.

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) finden Schneiders Leiche in einer Blutlache, sein Schädel wurde zertrümmert. Der Polizistenmord sorgt nicht nur im Präsidium und in der Presse für Aufregung. Auch Frank Schneiders Lebensgefährte Stefan Pohl (Max Simonischek) kann den Verlust nicht fassen: Die beiden hatten sich im Dienst kennengelernt. Die Beziehung sah der Dienststellenleiter Bernd Schäfer (Götz Schubert) nicht gern. Auch, dass die Mordkommission jetzt die eigenen Leute überprüft, passt ihm gar nicht.

Die Polizistin Melanie Sommer (Anna Brüggemann) wurde niedergeschlagen. Foto: Thomas Kost, WDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Kaputt" heute einzuschalten?

Chaos total in Köln. Der Tatort aber bleibt mäßig spannend, denn die Drehbuchautoren haben zu heftig in der Themen-Mischtrommel gerührt. Selbstjustiz, interne Ermittlungen, Diskriminierung von Frauen im Polizei-Alltag, Missachtung der Sicherheitsorgane. Überhaupt haben satte Klischees wie im Privatfernsehen die Oberhand. Die ausführliche Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen zur Erstausstrahlung: "Zu viel gewollt"

Schenk und Ballauf greifen ein, als es bei einer Verkehrskontrolle mit Janine Meier (Caroline Hanke) zu Handgreiflichkeiten kommt. Foto: Thomas Kost, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Kölner Tatort heute

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Melanie Sommer : Anna Brüggemann

: Stefan Pohl : Max Simonischek

: Bernd Schäfer : Götz Schubert

: Thomas Theissen : Ronny Miersch

: Janine Meier : Caroline Hanke

: Caroline Hanke Selina Greve: Svenja Jung

Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Ben Theissen : Hauke Diekamp

: Beate Theissen : Heidi Ecks

: Lukas Strauss: Luke Neite

Karin Strauss : Friederike Bellstedt

: Raimund Strauss : Marc Fischer

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Ballauf und Schenk sind das Tatort-Team in Köln

Klaus J. Behrendt als Max Ballauf und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In nunmehr 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 schon zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor waren sie bereits in Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen zu sehen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf.

Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

