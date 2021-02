vor 17 Min.

The Flash, Staffel 6 auf Amazon: Start, Besetzung, Handlung, Folgen und Trailer

Grant Gustin spielt auch in Staffel 6 von "The Flash" Barry Allen.

Staffel 6 der Serie "The Flash" gehört ab Februar zum Programm von Amazon Prime Video. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Besetzung.

In Staffel 6 von "The Flash" bekommen es Barry Allen und sein Team mit neuen Gegnern zu tun. Bald gehören die Folgen auch zum Programm von Amazon Prime Video.

Wann ist der Start? Wie viele Folgen gibt es? Worum dreht sich die Handlung? Und welche Schauspieler sind Teil der Besetzung? Hier liefern wir die Antworten auf die vielen Fragen.

"The Flash", Staffel 6: Wann ist der Start auf Amazon Prime Video in Deutschland?

In den USA liefen die Folgen schon von Oktober 2019 bis Mai 2020 auf dem Sender The CW. Im Frühjahr 2020 war die Staffel dann auch erstmals auf Deutsch auf ProSieben MAXX zu sehen. Nun folgt also der Start im Angebot von Amazon Prime Video: Ab dem 28. Februar 2021 ist Staffel 6 von "The Flash" bei dem Streaming-Dienst abrufbar.

Wie viele Folgen hat die 6. Staffel von "The Flash"?

Ursprünglich waren 22 Folgen geplant - wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten allerdings nur 19 produziert und ausgestrahlt werden. Das sind die deutschen und englischen Titel der Episoden:

Ins schwarze Loch (Into The Void) Eine Zukunft kommt selten allein (A Flash Of The Lightning) Die Nacht der lebenden Toten (Dead Man Running) Adrenalin (There Will Be Blood) Cisco unter Verdacht ( Kiss Kiss Breach Breach ) Mein Name ist Allen, Barry Allen (License To Elongate) Die letzte Versuchung des Barry Allen (The Last Temptation Of Barry Allen , Pt. 1) Blutsbrüder (The Last Temptation Of Barry Allen , Pt. 2) Krise der Parallelerden (Crisis On Infinite Earths: Part Three) Marathon ( Marathon ) Wunderblume (Love Is A Battlefield) Eine Frau namens Sue (A Girl Named Sue ) Mein großer Freund Grodd (Grodd Friended Me) Das Ende der Speed Force (Death Of The Speed Force) Der Exorzismus des Nash Wells (The Exorcism Of Nash Wells ) Entfremdet (So Long And Goodnight) Flucht aus dem Mirrorverse (Liberation) Freund oder Feind? (Pay The Piper) Der Erfolg ist garantiert (Success Is Assured)

Serie "The Flash": Handlung von Staffel 6

In Staffel 6 kämpfen der schnelle Superheld Barry Allen und sein Team um Iris West-Allen, Caitlin Snow und Cisco Ramon gleich gegen mehrere Gefahren. Zum einen weiß das Team durch Einblicke in die Zukunft, dass eine Krise droht, in der "The Flash" für immer verschwinden könnte. Zum anderen tauchen mit Ramsey Rosso und der Organisation "Black Hole" gefährliche Gegenspieler auf.

Da wegen der Corona-Krise drei Folgen nicht ausgestrahlt werden konnten, wird die Geschichte nicht zu einem runden Abschluss geführt und endet mit einem Cliffhanger. Erst mit Staffel 7 soll die angefangene Handlung zu Ende erzählt werden.

Besetzung von "The Flash": Schauspieler im Cast

Die Stamm-Besetzung ist auch in Staffel 6 wieder dabei - darunter natürlich Grant Gustin als Barry Allen. Tom Cavanagh spielt mal wieder einen andere Wells-Version - dieses Mal den Abenteurer Nash Wells. Das sind die wichtigsten Schauspieler:

Grant Gustin als Barry Allen

als Candice Patton als Iris West-Allen

Danielle Panabaker als Caitlin Snow

als Carlos Valdes als Cisco Ramon

als Tom Cavanagh als Nash Wells

als Hartley Sawyer als Ralph Dibny

als Ralph Dibny Jesse L. Martin als Joe West

als Danielle Nicolet als Cecile Horton

als Cecile Horton Efrat Dor als Eva McCulloch

Sendhil Ramamurthy als Ramsey Rosso

als Victoria Park als Kamilla Hwang

Kayla Compton als Allegra Garcia

als Patrick Sabongui als David Singh

Es ist das letzte Mal, dass Hartley Sawyer als Ralph Dibny beziehungsweise als Elongated Man dabei ist. Er wurde wegen einer Reihe von frauenfeindlichen Tweets gefeuert und wird in Staffel 7 nicht mehr auftauchen.

"The Flash", Staffel 6: Trailer zur Serie

Mehr Eindrücke zur 6. Staffel von "The Flash" bekommen Sie hier im Trailer:

