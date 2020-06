vor 50 Min.

"The Purge – Die Säuberung": Start heute - Besetzung, Folgen, Handlung, Trailer

"The Purge – Die Säuberung" ist ab heute bei Sky Ticket zu sehen. Alles zu Start, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer erfahren Sie hier.

Die Serie zur gleichnamigen Filmreihe "The Purge – Die Säuberung" steht seit heute bei Sky Ticket zur Verfügung. In den USA läuft bereits Staffel 2.

Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer zur Serie, finden Sie hier.

"The Purge – Die Säuberung": Start von Staffel 1

"The Purge – Die Säuberung" ist seit heute, dem 2. Juni 2020 beim Streaming-Dienst Sky Ticket verfügbar. Laut Sky kostet das Abonement im ersten Monat 4,99 Euro, jeden weiteren Monat 9,99 Euro.

Handlung von "The Purge – Die Säuberung": Worum geht es in der Serie?

Die Serie "The Purge – Die Säuberung" basiert auf der gleichnamigen Filmreihe und handelt von einer zwölfstündigen Periode in den USA, in der es als „patriotisch“ gilt, sich an der sogenannten "Säuberung" zu beteiligen. In dieser Zeit sind alle Verbrechen legal - auch Mord ist keine Straftat. Während der Countdown läuft, müssen sich die Charaktere schier unlösbaren Konflikten und ihrer Vergangenheit stellen.

"The Purge – Die Säuberung": Folgen von Staffel 1

"The Purge – Die Säuberung" umfasst insgesamt 10 Folgen, die jeweils etwa 40-50 Minuten dauern. Hier finden Sie die Titel der Episoden im Überblick:

Folge 1: Was ist, Amerika ?

? Folge 2: Nehmt euch, was euch zusteht

Folge 3: Der Drang zu purgen

Folge 4: Entfesselt die Bestie

Folge 5: Erhebt euch!

Folge 6: Die Vergessenen

Folge 7: Anheimelnd, dunkel und tief…

Folge 8: Zeit für die Gebung

Folge 9: Ich werde teilnehmen

Folge 10: Eine wiedergeborene Nation

Besetzung von "The Purge – Die Säuberung": Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptdarsteller von "The Purge – Die Säuberung" im Überblick:

Rollenname Schauspieler Miguel Guerrero Gabriel Chavarria Penelope Guerrero Jessica Garza Jenna Betancourt Hannah Emily Anderson Lila Stanton Lili Simmons Jane Barbour Amanda Warren Rick Betancourt Colin Woodell Joe Lee Tergesen

Trailer zu "The Purge – Die Säuberung"

Hier finden Sie einen Trailer zur Serie:

