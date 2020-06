Warum sich Meghan und Harry jetzt mit Facebook anlegen

Prinz Harry und Herzogin Meghan engagieren sich gegen Diskriminierung und Rassismus in den Sozialen Medien. Dafür legen sich die "Exil-Royals" mit Facebook an.

Das riecht nach Ärger für Facebook-Boss Mark Zuckerberg: Laut Medienberichten haben sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) der Kampagne #StopHateforProfit angeschlossen. Die Initiative will Firmen davon abhalten, Werbung auf Facebook zu schalten, bis das milliardenschwere Social-Media-Netzwerk Hass-Botschaften und die Verbreitung von Fake News filtert.

Die Rolle der Ex-Royals in diesem Spiel: Sie sollen versucht haben, die Chefs zahlreicher Firmen zu überzeugen, aktuell keine Werbung mehr in dem Netzwerk zu schalten. Angeblich hat das Paar schon Gespräche mit verschiedenen Firmen geführt. Das Promi-Pärchen hat bekanntlich nicht nur sehr viel Einfluss, sondern auch viele Unternehmer-Freunde, die auf ihre Meinung Wert legen.

Aktuell beteiligen sich bereits mehr als 90 Firmen an dem Werbe-Boykott. Auch bekannte Unternehmen wie US-Mobilfunk-Gigant Verizon, Coca Cola sowie die bekannten Outdoor-Marken The North Face und Patagonia haben sich dem Boykott angeschlossen und ihre Werbung eingestellt.

Bekannt ist zudem, dass Harry und Meghan mit den führenden Köpfen der Bürgerrechtsorganisationen NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), der „Color of Change“-Organisation und der Anti-Defamation-League zusammenarbeiten. Sie alle unterstützen die Anti-Facebook-Kampagne.

Die NAACP bedankte sich via Twitter bei den "Exil-Royals": Der Chef der Organisation, Derrick Johnson twitterte, dass dass Harry und Meghan „die Art von Führung verkörpern, die dem Moment entspricht“.

Thank you for embodying the kind of leadership that meets the moment. The @NAACP deeply value your unwavering support to #StopHateForProfithttps://t.co/OXalhgNnAG